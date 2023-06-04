Примера. Осасуна - Жирона 2:1. Памплона в еврокубках, Цыганков - нет

"Осасуна" уступила "Реалу" в финале Кубка короля, но все-таки нашла способ выступить в еврокубках.

Памплоне покорилось 7-е место, дающее право выступить в Лиге конференций. Перед этим туром "Жирона", "Атлетик" и другие клубы также его оспаривали, но "Осасуна" удержала свое преимущество.

Легко не было, конечно. "Жирона" здорово начала матч, а закончила тайм двумя четкими моментами, когда Цыганков претендовал на гол и голевую передачу. У "Осасуны" до перерыва за всех отдувался Абде, которого гости останавливали только в подкатах.

Даже странно, что судьбу матча решил противоположный, правый фланг Памплоны. В начале второго тайма через него прошли две контратаки, и сперва Барха, а затем Монкайола идеально ассистировали Будимиру.

На два гола у "Осасуны" ушло три минуты и "Жирона" отправилась в длительный нокдаун. Мичел сделал пять замен, чтобы ускорить камбэк, но хозяева упирались изо всех сил, битком набитые трибуны их поддерживали - и даже один гол каталонцев был почти подвигом.

К слову, забить его помог стандарт Цыганкова, который научился их подавать точно лучше, чем в "Динамо" - мяч записал себе в актив Рейньер.

Впрочем, это так, один эпизод. Главное, что "Осасуна" впервые за 16 лет сыграет в Европе - у Памплоны есть повод праздновать все лето. Что касается "Жироны", она и без ЛК перевыполнила план на сезон. Команде прочили борьбу за выживание, а она претендовала на Европу. Это круто. Ждем дальнейшего прогресса - и команды в целом, и Цыганкова в частности. Этот сезон он завершил с тремя голами и шестью ассистами.

38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Жирона" - 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 - Рейньер, 75

"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья, Аридане, Давид Гарсия (Крус, 6), Ману Санчес - Монкайола (Ибаньес, 85), Торро, Орос - Барха (Рубен Гарсия, 69), Будимир (Авила, 69), Абде (Мой Гомес, 85)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Эспиноса (Коуто, 64), Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 85) - Ромеу - Цыганков, Эррера (Алейш Гарсия, 59), Мартин, Рикельме (Стуани, 59) - Кастельянос (Рейньер, 65)

Предупреждения: Монкайола, 73 - Эррера, 35, Эспиноса, 56, Коуто, 90+1, Стуани, 90+2, Гассанига, 90+5