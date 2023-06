Примера. Реал Мадрид - Атлетик 1:1. Бензема попрощался голом с пенальти

"Атлетику" нужна была своя победа и неудача "Осасуны" в параллельной игре для выхода в Лигу конференций, но оба условия выполнены не были.

Не повезло? Ну уж нет. Баски сами завалили концовку сезона, в том числе проиграв Памплоне всухую (0:2) в очном матче. Да и на "Бернабеу" они могли сыграть лучше.

Уже на старте матча Весга не пробил Куртуа с пенальти, назначенного за игру рукой Крооса - какой момент еще нужен?

439 - Karim Benzema has equalled Fernando Hierro as the sixth Real Madrid player with the most LaLiga appearances (439). History. pic.twitter.com/xnsxuLW4BA

У "Реала" прощальный матч проводил Карим Бензема, живая легенда клуба, но игру вели и создавали опасность молодые бразильцы Винисиус и Родриго. Они и навязали "Атлетику" довольно раскрепощенный, рваный футбол, в котором блистал Унаи Симон - ему, кажется, было по плечу все.

А потом еще со второй попытки Куртуа пробил Оян Сансет - и показалось даже, что Бильбао улыбнется удача.

Это была только иллюзия. Уже через три минуты в Памплоне "Осасуна" забила "Жироне", а затем Юри Берчиче по неизвестной науке причине врезал локтем по лицу Эдеру Милитао, и Карим с точки провел свой последний гол за "Реал". Публика аплодировала стоя - еще бы, 354 гола!

В принципе, это и был финиш. Да, позже Иньяки Уильямс упустил свой момент, а Родриго вообще умудрился промахнуться с линии вратарской после изящной игры Винисиуса, но это уже "мусорное время".

Karim Benzema and Santiago Bernabéu. The last dance after 354 goals and 165 assists. ⚪️✨ #RealMadrid



…Karim will travel to Saudi very soon.



End of an era. pic.twitter.com/862eejhUIZ