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Примера. Реал Мадрид - Атлетик 1:1. Бензема попрощался голом с пенальти

Испания
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Баски пролетели мимо еврокубков

Примера. Реал Мадрид - Атлетик 1:1. Бензема попрощался голом с пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетику" нужна была своя победа и неудача "Осасуны" в параллельной игре для выхода в Лигу конференций, но оба условия выполнены не были.

Не повезло? Ну уж нет. Баски сами завалили концовку сезона, в том числе проиграв Памплоне всухую (0:2) в очном матче. Да и на "Бернабеу" они могли сыграть лучше.

Уже на старте матча Весга не пробил Куртуа с пенальти, назначенного за игру рукой Крооса - какой момент еще нужен?

У "Реала" прощальный матч проводил Карим Бензема, живая легенда клуба, но игру вели и создавали опасность молодые бразильцы Винисиус и Родриго. Они и навязали "Атлетику" довольно раскрепощенный, рваный футбол, в котором блистал Унаи Симон - ему, кажется, было по плечу все.

А потом еще со второй попытки Куртуа пробил Оян Сансет - и показалось даже, что Бильбао улыбнется удача.

Это была только иллюзия. Уже через три минуты в Памплоне "Осасуна" забила "Жироне", а затем Юри Берчиче по неизвестной науке причине врезал локтем по лицу Эдеру Милитао, и Карим с точки провел свой последний гол за "Реал". Публика аплодировала стоя - еще бы, 354 гола!

В принципе, это и был финиш. Да, позже Иньяки Уильямс упустил свой момент, а Родриго вообще умудрился промахнуться с линии вратарской после изящной игры Винисиуса, но это уже "мусорное время".

Главный итог - Бензема попрощался с публикой; еще одна выдающаяся страница истории Мадрида позади. А вот у Бильбао налицо топтание на месте. Приход Эрнесто Вальверде был сильно распиарен, но по итогу вылился в ничего.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Бензема, 72 (с пенальти) - Сансет, 49

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер - Камавинга (Чуамени, 58), Кроос, Себальос (Асенсио, 58, Васкес, 90+1) - Родриго, Бензема, Винисиус

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера (Саррага, 64), Весга (Венседор, 67) - Уильямс, Сансет (Муньяин, 77), Нико Уильямс (Беренгер, 64) - Гурусета (Рауль Гарсия, 77)

Предупреждения: Себальос, 55, Карвахаль, 85 - Сансет, 57, Берчиче, 71

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В статье: Карим Бензема Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.06.2023 в 21:59
Ну что, пожалуй можно в нескольких словах подвести итоги. Помойка стареет и соответственно слабеет. Нереально повезло со вторым местом. Благодаря слабой группе в ЛЧ и таких же слабых соперников в плей-офф удалось продвинуться дальше 1/8. Старики тухнут, а всякие Кармановинги, Чмомени, Себесосы, ни о чем. Ждём более позорного для помойки следующего сезона. И самое мерзкое, что эта недокоманда воспитала такую мразь, как Джуниор Расизмиус, из-за которой убрали с экранов флаг супер государства Украины в тяжелейшее для него времени
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