Примера. Ла Реал победил Севилью, драма Альмерии, Вальядолид вылетел в Сегунду

Матч без турнирного значения. И "Сосьедад", и "Севилья" ранее обеспечили себе места в ЛЧ - первые через Ла Лигу, вторые - через победу в ЛЕ.

Вероятно, поэтому команды не боялись рисковать. Серлот мог забить два гола уже в стартовые шесть минут, но ему не повезло. Героями стали другие - Браис Мендес использовал пустой угол после паса Барренечеа, а Мохаммед-Али Шо забил первый гол в Испании в быстром прорыве.

Нельзя сказать, что "Севилья" отлынивала от борьбы - были у нее и гол, и удар в штангу от Оливера. Но ощутимо не хватало сил - физических и моральных. Кажется, в финале ЛЕ с "Ромой" было отдано все - и кто "Нервион" за это осудит?

38-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 2:1

Голы: Браис Мендес, 27, Шо, 73 - Ламела, 77

Этот матч мог иметь турнирное значение только в случае поражений "Осасуны" и "Атлетика", которых не случилось. Поэтому получился товарняк.

И еще - урок эффективности. Вы только вдумайтесь: "Райо" превзошел "Мальорку" по ударам 21:8, а счет на табло 3:0 в пользу "Киновари".

Мурики замкнул прострел; Копете выпрыгнул выше всех при угловом; Анхель добил гостей в контратаке в добавленное время - все было сделано классически. Хавьер Агирре еще 12-15 лет назад миновал свой пик как тренера, но его умения никуда не делись. Стильный сезон.

38-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Райо Вальекано" - 3:0

Голы: Мурики, 50, Копете, 71, Анхель, 90+3

Мастер-класс по антифутболу от Хосе Бордаласа привел к тому, что его "Хетафе" остался в элите, а "Вальядолид" из нее вылетел.

Просто вдумайтесь: синие отдали "Пуселе" 80% контроля мяча, но при этом не позволили ни разу пробить в створ своих ворот. Все удары "Вальядолида" были либо с 30-35 метров, либо с двумя соперниками на ноге.

Фактически единственный реальный голевой шанс "Пусела" создала аж на 90-й минуте, когда Гонсало Плата с 22-23 метров крутил мяч в девятку. Если бы попал - "Вальядолид" был бы спасен. Но эквадорец промахнулся.

38-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Хетафе" - 0:0

"Кадис" добыл нужный результат в матче, где хотелось говорить только об "Эльче" - даром что он вылетел.

Гости забили первыми, да - это Эскаланте здорово пяткой подправил удар Феде. Но что было дальше? Лавина опасных атак от зелено-полосатых, из которых они чудом не выудили 3-4 мяча. Сразу два гола "Эльче" были отменены из-за сантиметровых офсайдов. Еще дважды чудеса реакции демонстрировал Конан Ледесма.

В итоге "Эльче" сумел лишь сравнять счет усилиями Бойе - и это яркая иллюстрация, почему эта симпатичная команда вылетела. Увы, в футболе мало лететь вперед - гораздо важнее общая эффективность действий, а она у "автобусного" "Кадіса" выше.

38-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Кадис" - 1:1

Голы: Бойе, 71 - Эскаланте, 10

Здесь "Альмерии" надо было любой ценой не проиграть, чтобы не вылететь, и она выполнила задачу с большим трудом.

"Эспаньол" получил билет в Сегунду еще раньше, поэтому играл раскрепощенно, весело, и на этом кураже "Попугаям" удавались удивительные вещи, как шикарный удар Пуадо или блистательный гол издали от глубокого резервиста Луки Колеошо.

"Альмерия" отдала все силы, чтобы не отстать. И вот что интересно - решающий вклад внес экс-игрок "Эспаньола" Адри Эмбарба, на его счету решающий дубль. Чем не приговор кадровой политике "Попугаев"?

38-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Альмерия" - 3:3

Голы: Пуадо, 13, Пьер-Габриэль, 49, Колеошо, 73 - Туре, 10, Эмбарба, 58, 87 (с пенальти)