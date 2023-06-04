Примера. Гризманн активничает даже в никому не нужном матче

В конце матча тренер "Атлетико" сделал вынужденную замену голкипера, а не давал игровые минуты в никому не нужном матче своему третьему вратарю. Хотя одно другому не мешает. Грбич действительно не мог продолжать игру, но и Антонио Гомису было приятно получить практику.

А вот Облака не было даже в заявке. Зато туда попали совсем юные Джебари, Райхани, Коррал. "Атлетико" решил уже все свои задачи и просто ждал отпуска. Хотя даже в таких условиях непревзойденный в этом сезоне Антуан Гризманн выполнил два результативных действия – два ассиста на Корреа.

"Вильярреалу" было бы больше нужно, если бы в прошлом туре "субмарина" не упустила шансы на зону Лиги чемпионов. А так сегодня было просто желание не проиграть, хлопнуть дверью. Особенно это желание накалилось при счете 1:2 при численном большинстве "Вильярреала". Команда Этьена действительно завелась и ушла от поражения благодаря позднему голу своего воспитанника Паскуаля.

2:2. "Атлетико" – третий, "Вильярреал" – пятый.

Примера. 38-й тур. 04.06.2023

Вильярреаль. Стадион Мадригал

"Вильярреал" - "Атлетико" 2:2

Голы: Николя Жексон 9, Хорхе Паскуаль 90+2 - Анхель Корреа 18, Анхель Корреа 56

"Вильярреал": Филип Йоргенсен, Кико Фемения (Хорхе Куэнка 46), Пау Торрес, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Самуэль Чуквезе (Алекс Баена 66), Мануэль Тригерос (Джовани Ло Сельсо 66), Альберто Морено (Хорхе Паскуаль 85), Ереми Пино, Айсса Манди (Хоан Мохика 85), Николя Жексон

"Атлетико": Иво Грбич (Антонио Гомис 85), Серхио Регилон (Альваро Мората 84), Коке, Антуан Гризманн, Анхель Корреа (Тома Лемар 85), Стефан Савич, Науэль Молина, Аксель Витцель, Марио Эрмосо, Пабло Барриос, Сауль Ньигес

Предупреждения: Альберто Морено 36, Этьен Капу 40, Алекс Баена 75 - Пабло Барриос 69, Анхель Корреа 76

Удаление: Аксель Витцель 70