Примера. Сельта - Барселона 2:1. Габри Вейга во всей красе

"Сельта" продлила свое пребывание в высшем дивизионе на 12-й сезон, и это главное.

"Барселоне" этот матч был не особо нужен, но это "Барселона", и даже в таком состоянии она создала 3-4 убойных шанса еще в первом тайме.

Моменты Кессье и Рафиньи испортили небольшие офсайды. Затем Франк не забил головой с пару метров. Имел шанс и Левандовский, но мяч только чиркнул штангу.

8 - Barcelona have conceded eight goals in their last five LaLiga games (seven goals excluding own goals), one more than in their previous 24 league games (seven goals). Relaxation. pic.twitter.com/KG2fzAWeQB