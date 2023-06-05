Примера. Сельта - Барселона 2:1. Габри Вейга во всей красе

"Сельта" продлила свое пребывание в высшем дивизионе на 12-й сезон, и это главное.

"Барселоне" этот матч был не особо нужен, но это "Барселона", и даже в таком состоянии она создала 3-4 убойных шанса еще в первом тайме.

Моменты Кессье и Рафиньи испортили небольшие офсайды. Затем Франк не забил головой с пару метров. Имел шанс и Левандовский, но мяч только чиркнул штангу.

8 - Barcelona have conceded eight goals in their last five LaLiga games (seven goals excluding own goals), one more than in their previous 24 league games (seven goals). Relaxation. pic.twitter.com/KG2fzAWeQB — OptaJose (@OptaJose) June 4, 2023

"Кельтам", если честно, повезло здесь победить - в первом тайме они не играли лучше, хотя и поддерживали темп, заданный фаворитом; не уступали. Разницу сделали тонкие действия 21-летнего таланта "Сельты" Габри Вейги, который из-под Алонсо и Кристенсена умно покатил мяч под дальнюю штангу по недосягаемой для тер Штегена траектории.

"Барсу" этот гол словно охладил - она сбавила темп и где-то даже отбывала номер, что закончилось еще одним голом Вейги. На сей раз юному дарованию удался удар-навес с фланга - что-то вроде знаменитого мяча Просинечки на ЧМ-98.

Уходил парень с поля в слезах - возможно, это его главный и последний матч за "Сельту". Клаусула Вейги всего 45 млн евро, и на него облизывается много грандов.

2 - At 21 years and 8 days, Gabri Veiga ???????? has become the youngest player to score a brace against Barcelona in LaLiga since Sergio Agüero ???????? in March 2009 (20y, 272d) and the youngest Spanish player since Fernando Torres ???????? in February 2005 (20y, 323d). Stellar. pic.twitter.com/dY64P4IBxt — OptaJose (@OptaJose) June 4, 2023

Также вполне вероятно, что последний матч за "Барсу" отыграл сегодня Ансу Фати - и он тоже забил, замкнув напоследок идеальный навес Дембеле. И на этом сезон для обеих команд завершился.

38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:1

Голы: Вейга, 42, 66 - Фати, 79

"Сельта": Вильяр - Мингеса (Васкес, 67), Нуньес, Домингес, Галан - Вейга (Серви, 71), Бельтран, Оскар - Карлес Перес, Сеферович (Аспас, 78), де ла Торре (Тапиа, 70)

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 63) - Роберто, Кунде, Кристенсен (Гави, 46), Маркос Алонсо - Кессье, Эрик Гарсия (Торре, 72), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 63), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 63)

Предупреждения: Серви, 82, Тапиа, 90+6 - Ферран Торрес, 55, Рафинья, 62