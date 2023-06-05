  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Сельта - Барселона 2:1. Габри Вейга во всей красе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Сельта - Барселона 2:1. Габри Вейга во всей красе

Испания
(2 голосов)

"Кельты" остаются в элите

Примера. Сельта - Барселона 2:1. Габри Вейга во всей красе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сельта" продлила свое пребывание в высшем дивизионе на 12-й сезон, и это главное.

"Барселоне" этот матч был не особо нужен, но это "Барселона", и даже в таком состоянии она создала 3-4 убойных шанса еще в первом тайме.

Моменты Кессье и Рафиньи испортили небольшие офсайды. Затем Франк не забил головой с пару метров. Имел шанс и Левандовский, но мяч только чиркнул штангу.

"Кельтам", если честно, повезло здесь победить - в первом тайме они не играли лучше, хотя и поддерживали темп, заданный фаворитом; не уступали. Разницу сделали тонкие действия 21-летнего таланта "Сельты" Габри Вейги, который из-под Алонсо и Кристенсена умно покатил мяч под дальнюю штангу по недосягаемой для тер Штегена траектории.

"Барсу" этот гол словно охладил - она сбавила темп и где-то даже отбывала номер, что закончилось еще одним голом Вейги. На сей раз юному дарованию удался удар-навес с фланга - что-то вроде знаменитого мяча Просинечки на ЧМ-98.

Уходил парень с поля в слезах - возможно, это его главный и последний матч за "Сельту". Клаусула Вейги всего 45 млн евро, и на него облизывается много грандов.

Также вполне вероятно, что последний матч за "Барсу" отыграл сегодня Ансу Фати - и он тоже забил, замкнув напоследок идеальный навес Дембеле. И на этом сезон для обеих команд завершился.

38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:1

Голы: Вейга, 42, 66 - Фати, 79

"Сельта": Вильяр - Мингеса (Васкес, 67), Нуньес, Домингес, Галан - Вейга (Серви, 71), Бельтран, Оскар - Карлес Перес, Сеферович (Аспас, 78), де ла Торре (Тапиа, 70)

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 63) - Роберто, Кунде, Кристенсен (Гави, 46), Маркос Алонсо - Кессье, Эрик Гарсия (Торре, 72), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 63), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 63)

Предупреждения: Серви, 82, Тапиа, 90+6 - Ферран Торрес, 55, Рафинья, 62

По теме
yellow-arrow
Цыганков получил лучшую статистическую оценку среди игроков Жироны за матч против Осасуны
yellow-arrow
Шестой ассист Цыганкова. Осасуна - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Прощание с Бензема. Реал Мадрид - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
05.06.2023 в 00:06
Виграли ті кому це було дійсно потрібно... Хоч можна погодиться з автором господарям банально повезло xG 0,55 на 1,36.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде