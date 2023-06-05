Примера. Бетис проводил легенду, Валенсия спаслась

Теоретически по итогам последнего тура "Валенсия" могла упасть в зону вылета, но славному клубу удалось избежать понижения в классе. Чтобы развеять все сомнения, командой была добыта ничья на поле "Бетиса".

"Валенсия" проиграла контроль мяча, но выиграла матч по количеству ударов и по уровню остроты, который эти удары несли. Хотя залетел в сетку только один – от Диего Лопеса. И это был ответ на пропущенный мяч на первой (!) минуте встречи. Кроме физических сил, "Валенсия" потратила немало эмоциональных.

А в конце приходилось играть буквально на отбой из-за удаления, которое за грубый фол получил Юнес Муса. Для "Валенсии" это очко ценное, хотя результаты в параллельных матчах сложились так, что "летучие мыши" не вылетели бы и без него.

Ну а "Бетис" провел свою легенду Хоакина. Трепетный был момент.

Примера. 38-й тур. 04.06.2023

Севилья. Стадион Бенито Вильямарин

"Бетис" - "Валенсия" 1:1

Голы: Айосе Перес 1 - Диего Лопес 71

"Бетис": Клаудио Браво, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Родриго Родригес 60), Борха Иглесиас, Вилльям Карвалью (Андрес Гуардадо 74), Херман Песселья, Айосе Перес (Хуанми 74), Гвидо Родригес, Юссуф Сабали (Айтор Руибаль 46), Эдгар Гонсалес (Хуан Крус 87), Хуан Миранда

"Валенсия": Гиорги Мамардашвили, Тьерри Корреа (Димитри Фулкье 58), Габриэл Паулиста, Джастин Клюйверт (Хесус Васкес 78), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Самуэл Лино (Альберто Мари 56), Нико Гонсалес, Андре Алмейда (Уго Гильямон 83), Хави Герра, Диего Лопес (Юнус Муса 78)

Предупреждения: Хуан Крус 90+6, Андрес Гуардадо 90+10, Борха Иглесиас 90+10

Удаление: Юнус Муса 81