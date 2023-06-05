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Отец Месси: Лео хочет вернуться в Барселону
Хорхе подтвердил желание своего сына
фото из свободных источников
Хорхе Месси, отец аргентинского форварда Лионеля Месси, после встречи с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой заявил, что его сын хотел бы вновь выступать в каталонском клубе.
"Лео хочет вернуться в "Барсу". И я этого тоже хочу. Мы верим, что Лео может вернуться", - приводит слова Хорхе Месси AS.
Напомним, 3 июня "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил, что форвард покинул парижский клуб. В столице Франции Лионель провел два сезона. Месси перешел в клуб Лиги 1 из каталонской "Барселоны" летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что "Интер Майями" из США сделал официальное предложение Лионелю.
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