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Отец Месси: Лео хочет вернуться в Барселону

Испания
(1 голосов)

Хорхе подтвердил желание своего сына

Отец Месси: Лео хочет вернуться в Барселону

фото из свободных источников

Новина українською

Хорхе Месси, отец аргентинского форварда Лионеля Месси, после встречи с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой заявил, что его сын хотел бы вновь выступать в каталонском клубе.

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"Лео хочет вернуться в "Барсу". И я этого тоже хочу. Мы верим, что Лео может вернуться", - приводит слова Хорхе Месси AS.

Напомним, 3 июня "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил, что форвард покинул парижский клуб. В столице Франции Лионель провел два сезона. Месси перешел в клуб Лиги 1 из каталонской "Барселоны" летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Интер Майями" из США сделал официальное предложение Лионелю.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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Источник:
AS

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Комментарии (6)
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Барселиниуc (землянин)
05.06.2023 в 17:10
Кстати, перейдя в Барсу, Месси ещё больше повысит свой авторитет в мире футбола и соответственно свои шансы получить 8 ЗМ. Думаю Месси это прекрасно понимает. Понимает Месси и то, шо через год шейхи ему снова предложат те же бабки, ну может быть чуть меньше. Или американцы. Как говорится и честь сохранит и в карман положит.
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Барселиниуc (землянин)
05.06.2023 в 15:55
Если Месси очень хочет вернуться в Барсу, то он должен согласиться на любую зарплату, которую ему предложат, ведь финансовый план Барсы Ла Лига уже сегодня одобрила и приняла. Это, если он очень сильно этого хочет... А он хочет. Всё господа, Месси в Барсе!
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+1
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филанкрот (donetsk)
05.06.2023 в 16:07
а раптом передумає!
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Барселиниуc (землянин)
05.06.2023 в 16:20
Тогда Месси балабол. И его для меня больше нет.
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Spokoyno (Київ)
05.06.2023 в 17:05
Пане Олеже життя то більші викрутаси... Так Барселона допомогла стати Мессі тим кім він Є... Утім життя продовжується і після футболу Ліонель безперечно не кортить понижувати рівень життя своїй родині. І коли з одного боку 1,2 млрд за два роки в якійсь "дирі", а з іншого "клуб твого життя" з 20... та і 50 млн є над чим поламати голову. Так що чекаємо... Приймати рішення і відповідати за нього все одно прийдеться Мессі! Пригадую билину, яку мені розповідали про нашого совка в Африці, який пригадував: "Виходжу на вулицю, а там спека під п'ятдесят утім пригадую, що отримую п'ятдесят за добу! І одразу становиться прохолодніше!" Тоді тут були зарплати починаючи з шестидесяти за місяць.
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Барселиниуc (землянин)
05.06.2023 в 17:11
Читайте выше, шановный.
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