Бавария не исключает продажу Альфонсо Дэвиса

"Реал" сделал запрос в "Баварию" по поводу трансфера Альфонсо Дэвиса. В "мюнхене" не стали отвечать отрицательно на вопрос о возможности перехода.

В "Баварии" рассчитывают на игрока и не хотели его продаавать. Проблема в том, что защитник не спешит продлевать соглашение, которое действует до лета 2025-го и это ставит под вопрос долгосрочное сотрудничество сторон.

Представители из "Реала" дважды приезжали просматривать игры Альфонсо в "Баварии". Определенными источниками утверждается, что они также контактировали с окружением игрока.

В этом сезоне Альфонсо провел 38 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transferkmarkt оыенивает потенциальную сделку по 22-летнему канадцу в 70 миллионов евро.