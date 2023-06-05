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Бавария не исключает продажу Альфонсо Дэвиса
На игрока претендует "Реал"
Фото: Bavarian Football Works
"Реал" сделал запрос в "Баварию" по поводу трансфера Альфонсо Дэвиса. В "мюнхене" не стали отвечать отрицательно на вопрос о возможности перехода.
В "Баварии" рассчитывают на игрока и не хотели его продаавать. Проблема в том, что защитник не спешит продлевать соглашение, которое действует до лета 2025-го и это ставит под вопрос долгосрочное сотрудничество сторон.
Представители из "Реала" дважды приезжали просматривать игры Альфонсо в "Баварии". Определенными источниками утверждается, что они также контактировали с окружением игрока.
В этом сезоне Альфонсо провел 38 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transferkmarkt оыенивает потенциальную сделку по 22-летнему канадцу в 70 миллионов евро.
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