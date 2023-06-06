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Бензема об уходе из Реала: Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту
Нападающий уходит, спустя 14 лет в клубе
Фото: https://twitter.com/Benzema
Карим Бензема дал прощальную пресс-конференцию приуроченную уходу из "Реала". Нападающий переходит в саудовский "Аль-Иттихад", сообщает инсайдер Фабрицио Романо..
"Трудно говорить, когда испытываешь такое количество эмоций, но я хотел поблагодарить мадридский "Реал" и моих партнеров по команде. Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту.
Я никогда не забуду мадридский "Реал". Это невозможно, это лучший клуб в истории. Но я думаю, что сегодня самое время уйти и узнать другую историю.
Большое спасибо мадридскому "Реалу". Это был хороший путь в моей жизни. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту благодаря президенту (Флорентино Пересу). Когда я увидел его, я сказал: "Это тот человек, который привел Роналдо и Зидана". Он невероятен.
Спасибо также Анчелотти, который с самого начала вселил в меня уверенность. Я многому научился у вас . Это немного грустный день, потому что я покидаю свой клуб. Я подписал контракт с Мадридом. и я хотел уйти в отставку здесь, но это было не так. Я всегда буду из Мадрида. Спасибо также болельщикам за то, что они всегда давали мне эту силу. Спасибо вам всем, искренне", – заявил Карим Бензема.
Карим провел в "Реале" 14 лет. За это время он провел за клуб 648 поединков, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. В этом году Кариму исполняется 36 лет.
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