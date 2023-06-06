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Начо останется в Реале еще на один сезон
Защитник продолжит играть за "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Начо Фернандес принял решение продлить сотрудничество с клубом.
Как сообщает Relevo, испанец подпишет новый контракт и останется в Мадриде еще как минимум на один сезон. Действующее соглашение игрока истекает летом этого года. Перед тем как окончательно определится, он провел несколько встреч и переговоров с представителями клуба.
Вероятно, Начо получит капитанскую повязку.
Фернандес пребывает в системе "Реала" с 2001 года. В его активе 319 матчей за "сливочных", 16 голов и 9 результативных передач.Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
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