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Начо останется в Реале еще на один сезон

Испания
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Защитник продолжит играть за "сливочных"

Начо останется в Реале еще на один сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Начо Фернандес принял решение продлить сотрудничество с клубом.

Как сообщает Relevo, испанец подпишет новый контракт и останется в Мадриде еще как минимум на один сезон. Действующее соглашение игрока истекает летом этого года. Перед тем как окончательно определится, он провел несколько встреч и переговоров с представителями клуба.

Вероятно, Начо получит капитанскую повязку.

Фернандес пребывает в системе "Реала" с 2001 года. В его активе 319 матчей за "сливочных", 16 голов и 9 результативных передач.Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Начо Фернандес
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Источник:
Relevo

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