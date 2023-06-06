Не Азаром единым. Футболисты, не оправдавшие безумные ценники при втором приходе Переса

Мадридский "Реал" приступил к кадровой чистке. Фанаты ждали этого годами, успели отчаяться из-за "косметической" активности клуба на рынке, тут новости посыпались со скоростью света. И если о Мариано Диасе мало кто вспомнил, то уход Марко Асенсио, Карима Бензема и Эдена Азара стал событием.

Испанец не реализовал талант на 100 процентов, но моментами забивал важные мячи (например, в финале Лиги чемпионов), француз собрал все возможные регалии и признан живой легендой, а бельгиец… Чем примечателен Азар? Большим количеством травм, минимальной игровой практикой, злоупотреблением калорийной пищи и грандиозным ценником – по официальным данным, 115 миллионов (но журналисты выяснили, что может быть 160). И вот это будут помнить дольше всего - Флорентино Перес зря потратил целое богатство.

В то же время президента "сливочных" принято хвалить - все же его удачные приобретения обеспечили три ЛЧ подряд и создали ореол непогрешимости. Ничего, рассказываем о дорогостоящих ошибках при второй каденции Флорентино - не единым Азаром.

Мариано Диас (2018-2023 гг.)

Сумма трансфера: 21,5 млн. евро

Статистика: 70 матчей, 7 голов, 1 ассист

"Реал" совершил роковую ошибку, когда в 2018-м вернул доминиканца на "Сантьяго Бернабеу". Все выглядело так, что Флорентино Перес хотел намеренно помешать переходу нападающего в "Севилью", поэтому быстро воспользовался правом первоочередного выкупа. На бумаге Диас стоил инвестиций - до этого воспитанник академии выдал мощный год в "Лионе" (21 мяч и 6 ассистов в 48 встречах) и считался достаточно талантливым.

Что мы получили на практике? Мадридцы упорно делали ставку на Карима Бензема, а с повторным назначением Зинедина Зидана дела Мариано вообще ухудшились. Ходили слухи о тяжелых взаимоотношениях между обоими персонажами, которые тянулись еще со времен кантеры, так что сначала общество откровенно жалело исполнителя.

Уже потом выяснилось, что Диас токсичен, потерял мотивацию, смирился с ситуацией и банально держался за контракт. Пять сезонов, чуть больше 5 миллионов евро ежегодно, почему бы не посидеть в глухом запасе? Настолько, что можно отказать не одному заинтересованному клубу – та же "Бенфика" несколько раз контактировала с испанцами, но ничего не смогла сделать.

В августе Мариано "стукнет" 30 и он превратился в ходячий мем.

Данило (2015-2017 гг.)

Сумма трансфера: 31,5 млн. евро

Статистика: 56 матчей, 3 гола, 9 ассистов

В 2015-м "Порту" сорвал джекпот, когда отправил Данило в Испанию. Защитник хорошо смотрелся на просторах Португалии, однако в другой среде подозрительно быстро "посыпался". Журналисты в шутку сравнивали бразильца с Андерсоном, которого "драконы" также супервыгодно продали в "МЮ", но Алекс Фергюсон не сумел вытеснить из полузащитника хоть что-нибудь.

Причем выпады были обоснованы – Данило выступал неубедительно, терял позицию и стал посмешищем. Максимум подмена Дани Карвахаля, когда тот был в лазарете; глобально же Зинедин Зидан не рассматривал парня в долгосрочной перспективе.

Несколько забавно, что "Реалу" удалось уговорить "Манчестер Сити" на 30 миллионов евро. Бразилец продолжил стагнировать под руководством Пепа Гвардиолы и внезапно расцвел в "Ювентусе".

Асьер Ильярраменди (2013-2015 гг.)

Сумма трансфера: 32 млн евро

Статистика: 90 матчей, 3 гола, 1 ассист

Вероятно, для кого-то будет откровением, что в "Реале" числился такой игрок. Асьер Ильярраменди имеет в активе Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, однако какой вес полузащитника в завоевании этих трофеев? Почти нулевой. Статистика тоже вводит в заблуждение - из 90 поединков только 27 были проведены от звонка до звонка.

Новачки 2013-го года - Иско, Карвахаль, Ильярраменди и Бэйл

И ради чего совершался трансфер? Перес увидел в Асьере преемника Алонсо, когда сам Хаби еще находился в команде и прекрасно справлялся с задачами. Учитывая присутствие Сами Хедиры и расцвет Казэмиро, в 2015-м необходимость в Ильярраменди полностью отпала. Опорник много рефлексировал еще как только перебрался в Мадрид, не был уверен в собственных силах, поэтому выдохнул, как представилась возможность вернуться в родной Сан-Себастьян.

Альваро Одриосола (2018-н.ч.)

Сумма трансфера: 32 млн евро

Статистика: 49 матчей, 3 гола, 10 ассистов

После ухода Мариано и Азар поклонники столичной команды живо обсуждают, останется ли Альваро Одриосола. Случай с фулбеком напоминает вышеупомянутый кейс имени Ильяраменди - исполнитель не дотягивает до стандартов "Реала". Защитник здорово зарекомендовал себя в "Сосьедаде", но не поразил на обоих флангах обороны - Марсело, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Лукас Васкес справедливо выше котировались в глазах тренерского штаба.

Аренды "Баварии" и "Фиорентины" подтвердили, что Альваро не быть игроком экстра-класса. Он до сих пор на балансе мадридцев, хочет сменить обстановку и, вероятно, скоро это сделает.

Лука Йович (2019-2022 гг.)

Сумма трансфера: 63 млн евро

Статистика: 51 матч, 3 гола, 5 ассистов

Понятно, что Флорентино Перес переплатил за серба - на минуточку, футболист входит в десятку самых дорогих трансферов "бланкос" в истории. Но даже если бы форвард обошелся несколько меньше, то все равно был бы обречен - так случается, когда появление новичка не согласовывается с главным тренером. В медиа Зинедин Зидан одобрил Йовича, но на практике дал больше времени вышеупомянутому опальному Мариано.

Сам Лука объективно не дорос до соответствующего уровня – он классно "выстрелил" во франкфуртском "Айнтрахте", однако оказался беспомощным, когда пришлось покинуть зону комфорта. К тому же, следует отметить ментальные качества, вызванные незрелостью - игрок нарушал дисциплину (в частности, ководный карантин, за что едва не попал за решетку на родине), наработал на травму, упав со стены, и не особенно горел желанием бороться с Каримом Бензема.

В конце концов, менеджмент "Реала" махнул рукой - отдал в аренду в "Айнтрахт", а затем отпустил свободным агентом в "Фиорентину". Где парень выступает посредственно (третий бомбардир в сезоне), но совсем скоро сыграет в финале Лиги конференций.

Кака (2009-2013 гг.)

Сумма трансфера: 67 млн евро

Статистика: 120 матчей, 29 голов, 39 ассистов

Кака не хотел уходить из "Милана", однако щедрое предложение Переса склонило Сильвио Берлускони - так обладатель Золотого мяча-2007 и отправился на "Сантьяго Бернабеу". Ради создания новых "галактикос" Фло швырял деньгами и не обратил внимание, что берет футболиста, который далек от идеальной формы.

Если в Италии спортивная медицина высшего сорта и десятилетиями подкармливала тех же "россонери" (при других обстоятельствах условные Кафу или Паоло Мальдини не смогли бы продержаться до пенсии), то "Реал" в этом контексте отстает - все настолько плохо, что неоднократно проводились внутренние расследования.

Кака - скромный, старательный, притягивает невероятную симпатию, так что очень жаль, что он быстро сломался. Операция на бедре, проблемы с длинной приводной мышцей, длительное восстановление - так не покажешь то, на что способен. Приход Моуринью усложнил задачу - Особенный не собирался ждать, поэтому никогда не доверял неконфликтному бразильцу.

Есть ли здесь вина Рикарду? Нет. Но это не отменяет факт провала - пусть за него полностью отвечает президент "сливочных".

Хамес Родригес (2014-2020 гг.)

Сумма трансфера: 75 млн евро

Статистика: 125 матчей, 37 голов, 42 ассиста

В 2014-м Хамес Родригес продал себя в Мадрид, в 2020-м стал ненужным грандам, а через три года вообще остался без команды. Сегодня колумбийцу 31, возраст позволяет играть, но кому понадобится отчаявшийся человек?

К Хамесу нужен правильный подход, ему важны терпения и поддержка – это "бланкос" не всегда гарантируют. Латиноамериканец прекрасно ладил с Карло Анчелотти, но после увольнения итальянца не смог убедить Зинедина Зидана в профпригодности.

Учитывая, что ЗиЗу отказался от рисунка, который предусматривал позицию плеймейкера и перешел на 4-3-3, Родригес не смог приспособиться к условиям и постепенно утратил актуальность. Добавим сюда перелом плюсневой кости, ряд других серьезных травм и отсутствие стержня - вместо того, чтобы соперничать за место под солнцем, Хамес не просто смирился с положением, а отличился разгульной жизнью. Финиш его истории закономерен.

Эден Азар (2019-2023 гг.)

Сумма трансфера: 115 млн евро

Статистика: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов

Азара можно было бы сокрушенно похлопать по плечу - бельгиец растворился под тяжестью бесконечных повреждений. Отдельные аплодисменты вызывает отказ вингера от зарплаты, которая должна была достаться ему за последний год согласно договору - теперь эти средства точно понадобятся для новых покупок.

Но нет - в отличие от Кака Эден не заслужил индульгенцию. Неудовлетворительные физические кондиции, отсутствие борьбы с лишним весом, противоречивые интервью, жалкая результативность, неготовность к придирчивой испанской прессе (при том, что Азар приехал во взрослом возрасте и не должен так поддаваться стрессу). Как на это реагировать?

На словах бывший лидер "Челси" собирался что-либо доказывать, однако положительных движений в том направлении мы не увидели. Дошло до того, что нападающий лучше выступал в сборной, чем в клубе; неудивительно, что болельщики "бланкос" несказанно обрадовались известию отхода и вздохнули с облегчением.