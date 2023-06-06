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Пеллегрини: Я счастлив в Бетисе. Надеюсь, смогу доработать свой контракт
У тренера осталось два года контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини заявил, что намерен продолжить работу с командой.
"У меня осталось два года контракта. Надеюсь, смогу их отработать. Хотим, чтобы команда продолжала расти и развиваться, чтобы не разочаровать ожидания людей. В будущем очень тяжело знать, что произойдет. Но в принципе в "Бетисе" у меня осталось два года контракта – не вижу никаких причин не продолжать работать здесь. Надеюсь, мы не подведем людей, надеясь на дальнейший рост.
Всегда ходят разные слухи, разные вещи, которые могут быть альтернативами, что также является источником гордости для тренера, который может оставаться в курсе этого. Но повторяю – я счастлив в "Бетисе", посмотрим, что произойдет в будущем, надеюсь, смогу закончить свой контракт", - отметил Пеллегрини.
Пеллегрини возглавил "Бетис" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла 74 матча из 148. В кампании -2022/23 "зелено-белые" заняли 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги, и в следующем сезоне будут играть в Лиге Европы.
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