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Севилья на год продлила контракт с чемпионским тренером Мендилибаром
Награда за победу в Лиге Европы
Фото: "Севилья"
"Севилья" объявила о продлении сотрудничества с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром до лета 2024-го. Предыдущая сделка была рассчитана до 20-го июня.
Отмечается, что Мендилибар пришел в клуб сохранить команду в Ла Лиге. В итоге менеджер перевыполнил план, не только заняв 12-е место, но и выиграв Лигу Европы, получив путевку в Лигу чемпионов.
Мендилибар возглавил команду в конце марта этого года, когда "Севилья" шла в зоне вылета. Самый крупный клуб в карьере Мендилибара до "Севильи" – "Атлетик" Бильбао. Лига Европы – первый трофей в его карьере.
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