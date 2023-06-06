Севилья на год продлила контракт с чемпионским тренером Мендилибаром

"Севилья" объявила о продлении сотрудничества с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром до лета 2024-го. Предыдущая сделка была рассчитана до 20-го июня.

Отмечается, что Мендилибар пришел в клуб сохранить команду в Ла Лиге. В итоге менеджер перевыполнил план, не только заняв 12-е место, но и выиграв Лигу Европы, получив путевку в Лигу чемпионов.

Мендилибар возглавил команду в конце марта этого года, когда "Севилья" шла в зоне вылета. Самый крупный клуб в карьере Мендилибара до "Севильи" – "Атлетик" Бильбао. Лига Европы – первый трофей в его карьере.