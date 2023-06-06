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Реал сделал запрос в Вильярреал по трансферу Чуквуэзе

Испания
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Его собираются приобрести вместе с Каем Хаверцем и Харри Кейном

Реал сделал запрос в Вильярреал по трансферу Чуквуэзе

Фото: twitter.com/VillarrealCF

Новина українською

"Реал" запросил инофрмацию у "Вильярреала" по нападающему Саму Чуквуэзе. Стоимость трансфера может быть ниже 80 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных.

Сообщается, что этим летом "Реалу" может понадобиться заплатить 40 миллионов евро, так как следующим летом истекает контракт.

При этом нападающий – третий приоритет для "Мадрида". Основные цели для трансфера – Кай Хаверц из "Челси" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".

В этом сезоне Чуквуэзе провел за "Вильярреал" 50 миллионов евро, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 20 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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Источник:
as.com

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