Реал сделал запрос в Вильярреал по трансферу Чуквуэзе

"Реал" запросил инофрмацию у "Вильярреала" по нападающему Саму Чуквуэзе. Стоимость трансфера может быть ниже 80 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных.

Сообщается, что этим летом "Реалу" может понадобиться заплатить 40 миллионов евро, так как следующим летом истекает контракт.

При этом нападающий – третий приоритет для "Мадрида". Основные цели для трансфера – Кай Хаверц из "Челси" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".

В этом сезоне Чуквуэзе провел за "Вильярреал" 50 миллионов евро, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 20 миллионов евро.