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Реал сделал запрос в Вильярреал по трансферу Чуквуэзе
Его собираются приобрести вместе с Каем Хаверцем и Харри Кейном
Фото: twitter.com/VillarrealCF
"Реал" запросил инофрмацию у "Вильярреала" по нападающему Саму Чуквуэзе. Стоимость трансфера может быть ниже 80 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных.
Сообщается, что этим летом "Реалу" может понадобиться заплатить 40 миллионов евро, так как следующим летом истекает контракт.
При этом нападающий – третий приоритет для "Мадрида". Основные цели для трансфера – Кай Хаверц из "Челси" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".
В этом сезоне Чуквуэзе провел за "Вильярреал" 50 миллионов евро, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 20 миллионов евро.
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