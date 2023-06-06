Глава Ла Лиги Тебас пошутил над выходом Ювентуса из Суперлиги: Последний пусть выключит свет

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на выход "Ювентуса" из Суперлиги. Он опубликовал в твиттере фото президентов "Реала" и "Барселоны" Флорентино Переса и Жоана Лапорты с генеральным директором турнира Берндом Райхартом.

"Пусть последний выключит свет и закроет двери", – подписал Тебас фотографию.

Напомним, что "Ювентус" направил "Барселоне" и "Реалу" письма, в которых сообщил, что покидает Суперлигу. Процесс займет некоторое время из-за бюрократических издержек.

Таким образом участниками турнира остались только "Барса" с "Реалом", которые по совместительству являются основателями турнира. Суперлига получила генерального директора и управляющую компанию A-22 Sports осенью, но с того времени президенты клубов с генеральным директором Берндом Райхартом встретились лишь однажды.

"Туринцам" пришлось покинуть турнир из-за судебных тяжб в связи с финансовыми махинациями. Клуб квалифицировался в Лигу конференций через Серию А, но им угрожает дисквалификация из еврокубков. Таким образом "Ювентус" попытался склонить на свою сторону УЕФА.