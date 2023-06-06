Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава Ла Лиги Тебас пошутил над выходом Ювентуса из Суперлиги: Последний пусть выключит свет
Главный противник турнира
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на выход "Ювентуса" из Суперлиги. Он опубликовал в твиттере фото президентов "Реала" и "Барселоны" Флорентино Переса и Жоана Лапорты с генеральным директором турнира Берндом Райхартом.
"Пусть последний выключит свет и закроет двери", – подписал Тебас фотографию.
Напомним, что "Ювентус" направил "Барселоне" и "Реалу" письма, в которых сообщил, что покидает Суперлигу. Процесс займет некоторое время из-за бюрократических издержек.
Таким образом участниками турнира остались только "Барса" с "Реалом", которые по совместительству являются основателями турнира. Суперлига получила генерального директора и управляющую компанию A-22 Sports осенью, но с того времени президенты клубов с генеральным директором Берндом Райхартом встретились лишь однажды.
"Туринцам" пришлось покинуть турнир из-за судебных тяжб в связи с финансовыми махинациями. Клуб квалифицировался в Лигу конференций через Серию А, но им угрожает дисквалификация из еврокубков. Таким образом "Ювентус" попытался склонить на свою сторону УЕФА.
Que el último cierre la puerta y apague la luz. pic.twitter.com/YvaPErFmRL— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 6, 2023
Популярное сейчас
- Ребров окончательно определился с тренерским штабом в сборной Украины
- Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС
- Глава Николаевской ОВА заявил, что россияне были не готовы к ситуации с ГЭС – у оккупантов паника
- Барселона оформила трансфер первого летнего новичка
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО