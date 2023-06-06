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Глава Ла Лиги Тебас пошутил над выходом Ювентуса из Суперлиги: Последний пусть выключит свет

Испания
(1 голосов)

Главный противник турнира

Глава Ла Лиги Тебас пошутил над выходом Ювентуса из Суперлиги: Последний пусть выключит свет

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на выход "Ювентуса" из Суперлиги. Он опубликовал в твиттере фото президентов "Реала" и "Барселоны" Флорентино Переса и Жоана Лапорты с генеральным директором турнира Берндом Райхартом.

"Пусть последний выключит свет и закроет двери", – подписал Тебас фотографию.

Напомним, что "Ювентус" направил "Барселоне" и "Реалу" письма, в которых сообщил, что покидает Суперлигу. Процесс займет некоторое время из-за бюрократических издержек.

Таким образом участниками турнира остались только "Барса" с "Реалом", которые по совместительству являются основателями турнира. Суперлига получила генерального директора и управляющую компанию A-22 Sports осенью, но с того времени президенты клубов с генеральным директором Берндом Райхартом встретились лишь однажды.

"Туринцам" пришлось покинуть турнир из-за судебных тяжб в связи с финансовыми махинациями. Клуб квалифицировался в Лигу конференций через Серию А, но им угрожает дисквалификация из еврокубков. Таким образом "Ювентус" попытался склонить на свою сторону УЕФА.

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В статье: Ювентус (Турин) Ла Лига Суперлига Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
06.06.2023 в 23:07
Головний противник... бо чого варта Ла Ліга без Реала і Барси
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