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Кейн – приоритет для Реала. Клуб не будет покупать Хаверца
Переход может обойтись в 80 миллионов евро
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" рассматривает Харри Кейна как главного кандидата на смену Карима Бензема. В клубе отказались от Кая Хаверца из "Челси".
Разные источники сообщают о том, что немец начал переговоры с "Челси" о продлении контракта.
Считается, что трансфер 30-летнего англичанина за год до истечения срока контракта обойдется "Мадриду" в 80 миллионов евро. У "Мадрида" большие шансы на успех, так как "Тоттенхэму" не удалось попасть в Лигу чемпионов, а у игрока с клубом существует договоренность о не переходе в "Манчестер Сити" и "Юнайтед".
При этом сам Кейн якобы дал согласие на переход в "Реал".
В этом сезоне Кейн провел за "шпор" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает переход форварда в 90 миллионов евро.
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