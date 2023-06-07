Кейн – приоритет для Реала. Клуб не будет покупать Хаверца

"Реал" рассматривает Харри Кейна как главного кандидата на смену Карима Бензема. В клубе отказались от Кая Хаверца из "Челси".

Разные источники сообщают о том, что немец начал переговоры с "Челси" о продлении контракта.

Считается, что трансфер 30-летнего англичанина за год до истечения срока контракта обойдется "Мадриду" в 80 миллионов евро. У "Мадрида" большие шансы на успех, так как "Тоттенхэму" не удалось попасть в Лигу чемпионов, а у игрока с клубом существует договоренность о не переходе в "Манчестер Сити" и "Юнайтед".

При этом сам Кейн якобы дал согласие на переход в "Реал".

В этом сезоне Кейн провел за "шпор" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает переход форварда в 90 миллионов евро.