"Реал" достиг договоренности с "Боруссией" Дортмунд о трансфере Джуда Беллингема. "Мадрид" заплатит 100 миллионов евро + бонусную часть.

Сам футболист подпишет долгосрочный контракт до лета 2029-го. Соглашения с игроком "Реал" достиг ещё в апреле.

Напомним, что за Беллингемом охотился также "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но футболист сделал выбор в пользу "Реала".

"Мадрид" стал исключительно желанием Беллингема, так как "горожане" были готовы заплатить больше как "Боруссии" Дортмунд за сам переход, так и Джуду по личному контракту. "Реал" изначально решил, что не будет торговаться и готов отдать за футболиста ограниченную сумму денег, в клубе ждали, что Джуд сделает выбор в их пользу.

Также отметим, что Беллнгем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Джуд провел за "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 120 миллионов евро.

???? Jude Bellingham to Real Madrid, here we go! Agreement in place with Borussia Dortmund. It’s done deal.



Fee: €100m plus add-ons.



Bellingham will sign six year deal valid until June 2029 agreed in April.



Medical tests already booked as Madrid wanted to get it done this week. pic.twitter.com/0HFT9CUs15