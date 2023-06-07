"Реал" достиг договоренности с "Боруссией" Дортмунд о трансфере Джуда Беллингема. "Мадрид" заплатит 100 миллионов евро + бонусную часть.

Сам футболист подпишет долгосрочный контракт до лета 2029-го. Соглашения с игроком "Реал" достиг ещё в апреле.

Напомним, что за Беллингемом охотился также "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но футболист сделал выбор в пользу "Реала".

"Мадрид" стал исключительно желанием Беллингема, так как "горожане" были готовы заплатить больше как "Боруссии" Дортмунд за сам переход, так и Джуду по личному контракту. "Реал" изначально решил, что не будет торговаться и готов отдать за футболиста ограниченную сумму денег, в клубе ждали, что Джуд сделает выбор в их пользу.

Также отметим, что Беллнгем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Джуд провел за "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 120 миллионов евро.