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СМИ: Реал достиг договоренности с Боруссией Дортмунд по Беллингему – сделка закрыта
Официальное объявление можно ждать в ближайшее время
Фото: MARCA
"Реал" достиг договоренности с "Боруссией" Дортмунд о трансфере Джуда Беллингема. "Мадрид" заплатит 100 миллионов евро + бонусную часть.
Сам футболист подпишет долгосрочный контракт до лета 2029-го. Соглашения с игроком "Реал" достиг ещё в апреле.
Напомним, что за Беллингемом охотился также "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но футболист сделал выбор в пользу "Реала".
"Мадрид" стал исключительно желанием Беллингема, так как "горожане" были готовы заплатить больше как "Боруссии" Дортмунд за сам переход, так и Джуду по личному контракту. "Реал" изначально решил, что не будет торговаться и готов отдать за футболиста ограниченную сумму денег, в клубе ждали, что Джуд сделает выбор в их пользу.
Также отметим, что Беллнгем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Джуд провел за "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 120 миллионов евро.
???? Jude Bellingham to Real Madrid, here we go! Agreement in place with Borussia Dortmund. It’s done deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023
Fee: €100m plus add-ons.
Bellingham will sign six year deal valid until June 2029 agreed in April.
Medical tests already booked as Madrid wanted to get it done this week. pic.twitter.com/0HFT9CUs15
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