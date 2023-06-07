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Месси выбрал Интер Майами. Он не захотел ждать, чтобы подписать контракт с Барселоной
"Аль-Хиляль" также не у дел
Фото: @PSG_inside
Лионель Месси выбрал свой будущий клуб: им оказался "Интер" Майами. Аргентинца устроило предложение американцев, а также перспектива жизни в Майами, где многие говорят на испанском.
Лео не стал ждать предложения от "Барселоны". В клубе ему сказали, что оно будет, но возможно придется ждать даже закрытия трансферного окна.
Спортивный проект "Аль-Хиляля" также не устроил Лео. Он хотел выступать в конкурентной лиге, чтобы подготовиться к Копа Америка 2024.
МЛС может предложить уровень футбола, который устраивает Лео. Он не хотел играть под давлением, как в европейских топ-чемпионатах. На мысли об этом его подтолкнуло поведение фанатов "ПСЖ" в конце сезона, когда они освистывали футболиста и требовали его ухода.
Напомним, что между "Барсой" и "Интером" может существовать договоренность об аренде. Таким образом Месси подпишет долгосрочный контракт с клубом из МЛС, но будет высутпать в аренде за "Барселону".
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