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Месси выбрал Интер Майами. Он не захотел ждать, чтобы подписать контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

"Аль-Хиляль" также не у дел

Месси выбрал Интер Майами. Он не захотел ждать, чтобы подписать контракт с Барселоной

Фото: @PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси выбрал свой будущий клуб: им оказался "Интер" Майами. Аргентинца устроило предложение американцев, а также перспектива жизни в Майами, где многие говорят на испанском.

Лео не стал ждать предложения от "Барселоны". В клубе ему сказали, что оно будет, но возможно придется ждать даже закрытия трансферного окна.

Спортивный проект "Аль-Хиляля" также не устроил Лео. Он хотел выступать в конкурентной лиге, чтобы подготовиться к Копа Америка 2024.

МЛС может предложить уровень футбола, который устраивает Лео. Он не хотел играть под давлением, как в европейских топ-чемпионатах. На мысли об этом его подтолкнуло поведение фанатов "ПСЖ" в конце сезона, когда они освистывали футболиста и требовали его ухода.

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Напомним, что между "Барсой" и "Интером" может существовать договоренность об аренде. Таким образом Месси подпишет долгосрочный контракт с клубом из МЛС, но будет высутпать в аренде за "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Источник:
marca.com

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Комментарии (10)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.06.2023 в 18:52
Вот так дела. Теперь я смогу видеть его чаще
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Caballero (DC)
07.06.2023 в 18:49
Думаю, що Мессі с.рати на "конкурентність" Ліги, бо, інакше, грав би в Европі. Чутки про арабські мільярди залишились чутками.
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0
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kalan-86 (Анкара)
07.06.2023 в 18:38
Не радійте дуже завчасно. Велика вірогідність, що він опиниться у Барсі восени. Подивимось. Але якщо залишиться в МЛС, то рівень уваги до ліги сильно підніметься. Не уявляю скільки йому тут мають платити і як? За рахунок спонсорскіх контрактів, напевно.
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0
0
clear (Haifa)
07.06.2023 в 18:44
Є повідомлення, що спонсори МЛС Adidas та Apple пообіцяли допомогти Інтеру з його контрактом. Також йому запропонують акції клубу.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.06.2023 в 18:54
Этот Интер такой отстой. Трудно представить, что он согласится на это. )
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2023 в 18:38
лёня с барсы отхиляль)))
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 18:20
Барселона спаслась. А жаль.
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-2
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Опанасович (Ковалівка)
07.06.2023 в 18:23
теж такої думки. Якщо би мессі мав совість то міг провести символічний сезон в барсі задля прощання з фанатами, але його більше цікавлять гроші
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-2
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Опанасович (Ковалівка)
07.06.2023 в 18:20
Ахахахахахаха поклав чмоссі на барсу
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0
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 18:22
А яка була "любофф". Дійсно правда - обіцяти не значить одружитись. Чекаю на розрив пуканів у деяких несамовитих.
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