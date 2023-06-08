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Барселона прокомментировала переход Месси в Интер Майами
В клубе уважают решение игрока
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Барселона" выпустила заявление по поводу перехода Лионеля Месси в "Интер" Майами. Оказывается "сине-гранатовые" сделали предложение аргентинцу, но он выбрал МЛС.
Лео сообщил "Барсе" о своем решении ещё 5-го июня.
"Президент Лапорта понимал и уважал решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы", – говорится в заявлении клуба.
Лионель Месси в интервью сегодня заявил, что принял решение перейти в "Интер" Майами. Игрок не хочет ощущать давление со стороны фанатов, которое он ощущает в Европе.
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