Барселона прокомментировала переход Месси в Интер Майами

"Барселона" выпустила заявление по поводу перехода Лионеля Месси в "Интер" Майами. Оказывается "сине-гранатовые" сделали предложение аргентинцу, но он выбрал МЛС.

Лео сообщил "Барсе" о своем решении ещё 5-го июня.

"Президент Лапорта понимал и уважал решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы", – говорится в заявлении клуба.

Лионель Месси в интервью сегодня заявил, что принял решение перейти в "Интер" Майами. Игрок не хочет ощущать давление со стороны фанатов, которое он ощущает в Европе.