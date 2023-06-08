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Барселона прокомментировала переход Месси в Интер Майами

Испания
Обновлено
(1 голосов)

В клубе уважают решение игрока

Барселона прокомментировала переход Месси в Интер Майами

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Барселона" выпустила заявление по поводу перехода Лионеля Месси в "Интер" Майами. Оказывается "сине-гранатовые" сделали предложение аргентинцу, но он выбрал МЛС.

Лео сообщил "Барсе" о своем решении ещё 5-го июня.

"Президент Лапорта понимал и уважал решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы", – говорится в заявлении клуба.

Лионель Месси в интервью сегодня заявил, что принял решение перейти в "Интер" Майами. Игрок не хочет ощущать давление со стороны фанатов, которое он ощущает в Европе.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (2)
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HReaper (Kyiv)
08.06.2023 в 00:29
разумное решение. снова эти дурацкие суды, в которых клуб ему никак не помогает.
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metall5291 (Kharkiv)
08.06.2023 в 00:27
Барсуки на форуме никогда не поймут, что их команда сегодня была спасена.
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