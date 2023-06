"Если бы я хотел денег, то выбрал бы Аравию". Лионель Месси дал большое интервью перед отъездом в МЛС

Лионель Месси дал развернутое интервью каталонским изданиям Mundo Deportivo и Sport.es, где подробно описал свои отношения с "Барселоной", "ПСЖ", а также объяснил переезд в США, где он будет выступать за "Интер Майями".

Зачастую корректный аргентинец в этот раз решился на откровенные слова по поводу менеджмента "Барсы", мотивов своих решений и причин неудач в Париже.

- Как ты себя чувствуешь, Лео?

- Хорошо. Чувствую хорошо. Это был нетипичный сезон с чемпионатом мира посредине. Из-за этого все прошло иначе. Сейчас думаю только о матчах сборной и отпуске.

- Ты покидаешь Париж, но твоя статистика отнюдь не плоха. С какими чувствами ты уезжаешь отсюда?

- Со смешанными. Первый год был очень тяжелым по разным причинам, как я уже говорил. Во втором сезоне мне было очень комфортно в команде, в городе, семья тоже адаптировалась. Но дальше был чемпионат мира, и я думаю, что он изменил очень многое. Я думал, что эти два года завершаться по-другому.

- Мы также пришли поговорить о "Барселоне". Ты смотрел ее матчи?

- Да, конечно, смотрел матчи и при любой возможности старался приезжать туда оживить воспоминания, побыть в городе.

- Полагаю, как любой Куле, ты был счастлив, когда они выиграли Ла Лигу.

- Очевидно, да. Я хотел победы "Барсы", как любой ее болельщик. Я много общаюсь с Хави о некоторых матчах, ситуациях, иногда после игр. Это правда, мы постоянно были на связи.

- И вы с ним обсуждали возможность возвращения?

- Это правда, я очень этого хотел и был взволнован возможностью вернуться. Но с другой стороны, после ранее пережитого мной, после моего отъезда из "Барсы" я не хотел еще раз оказаться в такой же ситуации. Я не хотел ждать и отдавать свое будущее в чужие руки. Я хотел принять решение сам, исходя из своих интересов и интересов своей семьи.

Да, я слышал, что Ла Лига одобрила мое возвращение, но оставалось много вещей, которые надо было сделать. Я знал, что им придется продавать игроков или сокращать им зарплаты, и я не хотел нести за это ответственность. Меня уже обвиняли во многих вещах раньше, хотя это не было правдой, и я немного устал. Не хотел еще раз через это проходить.

В конце концов, в 2021-м Ла Лига тоже дала добро на контракт, но затем все переиграла, и я оказался в Париже без ничего. Моя семья жила в первом же отеле, который я нашел. Я хотел в "Барсу", но поймите, я уже не хочу столько внимание к себе - я больше думаю о семье. И к тому же я провел два настолько плохих года, когда не испытывал малейшего наслаждения. Был впечатляющий месяц, когда я выиграл Кубок мира, но в целом этот этап забыть будет тяжело.

- Из всех проблем, какая тяготила больше всех?

- Больше всего я не хотел полагаться на других и ждать. Я ищу немного душевного покоя.

- А что говорит семья? Они при первой возможности приезжали в Барселону…

- Они взволнованы тем, что услышали. Они хотели вернуться. Но все же они знали, как обстоят дела. Они никогда не хотели уезжать из Барселоны, но все же переезд в Майами - это наше совместное решение.

Детям будет непросто. Поначалу им приходилось сложно в Париже, но сейчас они более чем адаптированы, у них тут друзья. Но они уже большие, и Тиаго понимает ситуацию, как взрослый.

- В "Барселоне" заявляли, что 99% трансфера зависит только от тебя.

- Я слушал, кто и что говорил, и могу только заверить, что это неправда, что все зависело от меня. Не хватало еще многих вещей, а я не желал затягивать.

- Два года в Париже тоже повлияли на твое решение?

- Отчасти. Как я сказал, я не был здесь счастлив, не получал удовольствия, и это повлияло на мою семейную жизнь. Я пропустил многое в жизни своих сыновей. В Барселоне я больше участвовал в их жизни, и мое решение основано на желании вернуться к ним. Мне посчастливилось добиться всего в футболе, и этот переезд выходит за рамки спорта - он больше про семью.

- Давайте поговорим о Хави и Лапорте. Как часто они связывались с тобой?

- По правде, с президентом Лапортой я общался крайне мало - раз или два. Я очень часто общался с Хави. Мы обсуждали все, и мое возвращение тоже - мы думали, как это повлияло бы на команду, был бы я полезен, все в таком роде.

- На недавнем концерте в Барселоне все скандировали твое имя…

- Я наслаждался этим. Я ушел из клуба странным образом. Я бы хотел попрощаться, как Буси, Жорди, или Хави с Иньестой. Я бы хотел уйти, попрощавшись с людьми. Поэтому мне было очень приятно слышать свое имя после такого.

