Азар выбирает завершить карьеру или продолжить играть в МЛС

Бывший нападающий "Реала" и "Челси" Эден Азар может завершить карьеру. Он также раздумывает над переходом в МЛС.

В Америке у Азара есть предложение от "Ванкувер Уайткэпс". "Реал" расторг с ним контракт по окончанию сезона, хотя по соглашению оставался ещё один сезон.

В этом сезоне Эден провел всего 10 матчей за "Реал" Мадрид, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Азар пришел в "Мадрид" летом 2019-го за 115 миллионов евро. За это время он провел в сливочной футболке всего 76 матчей, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.