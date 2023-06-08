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Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону

Испания
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(2 голосов)
Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес, который с недавних пор служит в рядах ВСУ, подводит итоги сезона в испанской Ла Лиге. За счет чего Барселона выиграла чемпионат, что стало главной темой для Реала, как там перестройка Симеоне и, конечно, много внимания украинским легионерам Лунину и Цыганкову – все это в новом влоге на канале UA-Футбол.

  • 00:19 - Новый лого Ла Лиги - косплей Колоса
  • 01:01 - Барса: чемпионство в обмен на шоу
  • 03:24 - Реал: все внимание к Винисиусу
  • 04:46 - Атлетико: маленький принц - ключ к успеху Симеоне
  • 05:49 - Реал Сосьедад: спокойствие гарантирует Лигу Чемпионинв
  • 06:35 - Бетис: сезон имени Хоакина
  • 07:22 - Вильярреал: лидеры стареют, ждем новых
  • 07:57 - Жирона: лучший сезон Цыганкова
  • 09:03 - Лунин: Мадрид все устраивает, но есть варианты
  • 10:48 - Севилья: время перемен
  • 10:23 - Валенсия: уныние и боль
  • 12:05 - Кто вылетел из Ла Лиги
  • 12:29 - Депортиво должен выйти в Сегунду, там играет украинец

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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HavanaClub (Днепр)
08.06.2023 в 14:38
Винисиус единственный негр в лалиге. Конечно его гнобить будут проклятые расисты. А уж Валенсия из одних чистокровных арийцев собрана.
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Барселиниуc (землянин)
08.06.2023 в 15:09
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