Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону

Известный комментатор Роберто Моралес, который с недавних пор служит в рядах ВСУ, подводит итоги сезона в испанской Ла Лиге. За счет чего Барселона выиграла чемпионат, что стало главной темой для Реала, как там перестройка Симеоне и, конечно, много внимания украинским легионерам Лунину и Цыганкову – все это в новом влоге на канале UA-Футбол.

00:19 - Новый лого Ла Лиги - косплей Колоса

01:01 - Барса: чемпионство в обмен на шоу

03:24 - Реал: все внимание к Винисиусу

04:46 - Атлетико: маленький принц - ключ к успеху Симеоне

05:49 - Реал Сосьедад: спокойствие гарантирует Лигу Чемпионинв

06:35 - Бетис: сезон имени Хоакина

07:22 - Вильярреал: лидеры стареют, ждем новых

07:57 - Жирона: лучший сезон Цыганкова

09:03 - Лунин: Мадрид все устраивает, но есть варианты

10:48 - Севилья: время перемен

10:23 - Валенсия: уныние и боль

12:05 - Кто вылетел из Ла Лиги

12:29 - Депортиво должен выйти в Сегунду, там играет украинец