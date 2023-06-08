Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону
Известный комментатор Роберто Моралес, который с недавних пор служит в рядах ВСУ, подводит итоги сезона в испанской Ла Лиге. За счет чего Барселона выиграла чемпионат, что стало главной темой для Реала, как там перестройка Симеоне и, конечно, много внимания украинским легионерам Лунину и Цыганкову – все это в новом влоге на канале UA-Футбол.
- 00:19 - Новый лого Ла Лиги - косплей Колоса
- 01:01 - Барса: чемпионство в обмен на шоу
- 03:24 - Реал: все внимание к Винисиусу
- 04:46 - Атлетико: маленький принц - ключ к успеху Симеоне
- 05:49 - Реал Сосьедад: спокойствие гарантирует Лигу Чемпионинв
- 06:35 - Бетис: сезон имени Хоакина
- 07:22 - Вильярреал: лидеры стареют, ждем новых
- 07:57 - Жирона: лучший сезон Цыганкова
- 09:03 - Лунин: Мадрид все устраивает, но есть варианты
- 10:48 - Севилья: время перемен
- 10:23 - Валенсия: уныние и боль
- 12:05 - Кто вылетел из Ла Лиги
- 12:29 - Депортиво должен выйти в Сегунду, там играет украинец
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Еще один источник утверждает, что Шахтер расторгнет контракт с Йовичевичем
- ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя
- Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня
- Не Азаром единым. Футболисты, не оправдавшие безумные ценники при втором приходе Переса
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
HavanaClub (Днепр)
08.06.2023 в 14:38
Ответить
+1
0
Барселиниуc (землянин)
08.06.2023 в 15:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн