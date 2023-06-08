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Инсайдер Романо поделился, когда Беллингема представят в качестве игрока Реала
Полузащитник подписал контракт с клубом
Фото: twitter.com/BellinghamJude
"Реал" собирается представить Джуда Беллингема на следующей неделе. Игрок уже поставил подпись под контрактом с "Мадридом" до лета 2029-го.
Сообщалось, что по долгосрочному соглашению Джуд будет получать около 10 миллионов евро в год. Полузащитнику предлагали больше в "Манчестер Сити", но он отказался, так как хотел перейти именно в "Реал".
7-го июня сайт "Боруссии Дортмунд" объявил, что Джуд Беллингем покидает клуб и переходит в "Реал".
Напомним, что Беллингем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
Jude Bellingham has completed medical tests as Real Madrid player — contracts are also signed, valid until June 2029. ????⚪️✅ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023
Understand Real plan is to present Jude at Bernabéu next week. pic.twitter.com/SeHhBRQrn2
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