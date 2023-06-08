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Инсайдер Романо поделился, когда Беллингема представят в качестве игрока Реала

Испания
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Полузащитник подписал контракт с клубом

Инсайдер Романо поделился, когда Беллингема представят в качестве игрока Реала

Фото: twitter.com/BellinghamJude

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"Реал" собирается представить Джуда Беллингема на следующей неделе. Игрок уже поставил подпись под контрактом с "Мадридом" до лета 2029-го.

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Сообщалось, что по долгосрочному соглашению Джуд будет получать около 10 миллионов евро в год. Полузащитнику предлагали больше в "Манчестер Сити", но он отказался, так как хотел перейти именно в "Реал".

7-го июня сайт "Боруссии Дортмунд" объявил, что Джуд Беллингем покидает клуб и переходит в "Реал".

Напомним, что Беллингем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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