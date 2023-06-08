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Кейн сообщил одноклубникам о желании уйти в Реал

Испания
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(1 голосов)

Капитан все же хочет завоевывать трофеи?

Кейн сообщил одноклубникам о желании уйти в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сообщил одноклубникам, что хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito. "Мадрид" хочет купить игрока на замену Карима Бензема.

Ранее стало известно, что трансфер Кейна обойдется "Реалу" в 80 миллионов евро. Нападающий хочет сменить клуб, так как "шпоры" не попали в еврокубки на следующий сезон.

Контракт Кейна с клубом истекает летом 2024-го, так что "Тоттенхэм" хотел бы получить деньги за форварда, пока такая возможность существует.

В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
08.06.2023 в 20:05
Старий вже - ризик є., може ще відіграти сезонів 3-4 на високому рівні, а може піти на спад
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