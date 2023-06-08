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Кейн сообщил одноклубникам о желании уйти в Реал
Капитан все же хочет завоевывать трофеи?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сообщил одноклубникам, что хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito. "Мадрид" хочет купить игрока на замену Карима Бензема.
Ранее стало известно, что трансфер Кейна обойдется "Реалу" в 80 миллионов евро. Нападающий хочет сменить клуб, так как "шпоры" не попали в еврокубки на следующий сезон.
Контракт Кейна с клубом истекает летом 2024-го, так что "Тоттенхэм" хотел бы получить деньги за форварда, пока такая возможность существует.
В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.
???? NOTICIA #JUGONES— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 8, 2023
???? "HARRY KANE ha comunicado en el vestuario del Tottenham que quiere JUGAR en el REAL MADRID"
???? Informa @JulioSuarezTV pic.twitter.com/AkvKrDhFX3
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