Кейн сообщил одноклубникам о желании уйти в Реал

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сообщил одноклубникам, что хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito. "Мадрид" хочет купить игрока на замену Карима Бензема.

Ранее стало известно, что трансфер Кейна обойдется "Реалу" в 80 миллионов евро. Нападающий хочет сменить клуб, так как "шпоры" не попали в еврокубки на следующий сезон.

Контракт Кейна с клубом истекает летом 2024-го, так что "Тоттенхэм" хотел бы получить деньги за форварда, пока такая возможность существует.

В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.