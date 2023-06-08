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Реал подпишет долгосрочный контракт с нападающим, вернувшимся из Милана
Талант дозрел в Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" подпишет новый долгосрочный контракт с Браимом Диасом, после возвращения игрока из аренды в "Милан". Сделка будет рассчитана до лета 2027-го.
Испанца представят в качестве нового игрока на Бернабеу на следующей неделе.
Текущий контракт Браима с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го. Последние 3 сезона игрок провел в аренде в "Милане", где со временем стал игроком основы.
В стане "россонери" Браим провел 3 года, приняв участие в 124-х поединках, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
Understand the agreement is completed for Brahim Diaz to sign a new long term deal at Real Madrid until June 2027, as revealed earlier this week. ????⚪️???? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023
Brahim, expected to be presented next week at Bernabéu as new signing.
Agreement set to be sealed. pic.twitter.com/zWbnepdNoF
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