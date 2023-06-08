  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал подпишет долгосрочный контракт с нападающим, вернувшимся из Милана
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал подпишет долгосрочный контракт с нападающим, вернувшимся из Милана

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Талант дозрел в Италии

Реал подпишет долгосрочный контракт с нападающим, вернувшимся из Милана

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" подпишет новый долгосрочный контракт с Браимом Диасом, после возвращения игрока из аренды в "Милан". Сделка будет рассчитана до лета 2027-го.

Испанца представят в качестве нового игрока на Бернабеу на следующей неделе.

Текущий контракт Браима с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го. Последние 3 сезона игрок провел в аренде в "Милане", где со временем стал игроком основы.

В стане "россонери" Браим провел 3 года, приняв участие в 124-х поединках, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Кейн сообщил одноклубникам о желании уйти в Реал
yellow-arrow
Инсайдер Романо поделился, когда Беллингема представят в качестве игрока Реала
yellow-arrow
Хави прокомментировал переход Месси в Интер Майами: Мы должны уважать его. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Милан Браим Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде