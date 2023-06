Реал подпишет долгосрочный контракт с нападающим, вернувшимся из Милана

"Реал" подпишет новый долгосрочный контракт с Браимом Диасом, после возвращения игрока из аренды в "Милан". Сделка будет рассчитана до лета 2027-го.

Испанца представят в качестве нового игрока на Бернабеу на следующей неделе.

Текущий контракт Браима с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го. Последние 3 сезона игрок провел в аренде в "Милане", где со временем стал игроком основы.

В стане "россонери" Браим провел 3 года, приняв участие в 124-х поединках, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

