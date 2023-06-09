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Официально: Реал вернул себе левого защитника из Райо Вальекано

Испания
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Подмена регрессирующему Менди?

Официально: Реал вернул себе левого защитника из Райо Вальекано

Фото: twitter.com/Frangarcia_11 / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" объявил, что достиг договоренности с "Райо Вальекано" о трансфере левого защитника Франа Гарсии. Стороны заключили контракт до лета 2027-го.

"Мадрид" активировал опцию обратного выкупа игрока за 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что Фран Гарсия является воспитанником "Реала". Он перешел в "Вальекано" летом 2021-го и провел два сильных сезона. В минувшей кампании фуллбек даже забивал "Барспелоне".

Это подписание актуально как никогда, на фоне частых травм Ферлана Менди и его заметного регресса в последний сезон. Француз практически не играл за "Реал" прошлой весной, получив травму ещё в конце января.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне Фран провел за "Райо" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

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В статье: Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид) Фран Гарсия
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Источник:
realmadrid.com

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