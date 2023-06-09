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Официально: Реал вернул себе левого защитника из Райо Вальекано
Подмена регрессирующему Менди?
Фото: twitter.com/Frangarcia_11 / Автор: неизвестен
"Реал" объявил, что достиг договоренности с "Райо Вальекано" о трансфере левого защитника Франа Гарсии. Стороны заключили контракт до лета 2027-го.
"Мадрид" активировал опцию обратного выкупа игрока за 5 миллионов евро.
Стоит отметить, что Фран Гарсия является воспитанником "Реала". Он перешел в "Вальекано" летом 2021-го и провел два сильных сезона. В минувшей кампании фуллбек даже забивал "Барспелоне".
Это подписание актуально как никогда, на фоне частых травм Ферлана Менди и его заметного регресса в последний сезон. Француз практически не играл за "Реал" прошлой весной, получив травму ещё в конце января.
Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне Фран провел за "Райо" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.
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