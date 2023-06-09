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Реал подпишет нового голкипера-сменщика Куртуа. Лунин собирается покинуть клуб
В клубе ведут переговоры по Давиду Сорье из "Хетафе"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин принял решение покинуть "Реал", из-за нехватки игрового времени. "Мадрид" ведет переговоры по подписанию Давида Сорьи из "Хеатафе".
Представители "Реала" првоедут встречу с "Хетафе" в ближайшую неделю, чтобы завершить переход опытного 30-летнего голкипера. С самим игроком уже также договорились. Он согласился с условиями контракта и в скором времени поставит подпись под контрактом. Голкипер готов подменять Куртуа, заменив в этой роли Андрея Лунина.
Отмечается, что именно Лунин решил, что ему нужно больше времени в другом месте.
В этом сезоне Сорья провел 39 матчей, пропустил 45 голов и 14 поединков отстоял "на сухо".
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