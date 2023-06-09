Реал подпишет нового голкипера-сменщика Куртуа. Лунин собирается покинуть клуб

Андрей Лунин принял решение покинуть "Реал", из-за нехватки игрового времени. "Мадрид" ведет переговоры по подписанию Давида Сорьи из "Хеатафе".

Представители "Реала" првоедут встречу с "Хетафе" в ближайшую неделю, чтобы завершить переход опытного 30-летнего голкипера. С самим игроком уже также договорились. Он согласился с условиями контракта и в скором времени поставит подпись под контрактом. Голкипер готов подменять Куртуа, заменив в этой роли Андрея Лунина.

Отмечается, что именно Лунин решил, что ему нужно больше времени в другом месте.

В этом сезоне Сорья провел 39 матчей, пропустил 45 голов и 14 поединков отстоял "на сухо".