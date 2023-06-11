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Официально: Жирона попрощалась с 7 игроками. Среди них – лучший бомбардир Кастельянос
Который оформил покер Реалу
gironafc.cat
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Речь идет о Рейньере Жезуса, Валентине Кастельяносе, Яне Коуто, Янхеле Эррера, Родриго Рикельме, Хави Эрнандесе и Иване Мартине.
Кастельянос стал лучшим бомбардиром каталонцев в сезоне Ла Лиги 2022/23. Он забил 14 голов в 37 матчах. 24-летний аргентинский форвард принадлежит американскому клубу "Нью-Йорк Сити".
В чемпионате Испании "Жирона" заняла 10-е место, набрав 49 очков.
За «красно-белых» выступает украинский футболист Виктор Цыганков. На его счету 19 матчей, 3 гола и 6 ассистов.
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