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Официально: Жирона попрощалась с 7 игроками. Среди них – лучший бомбардир Кастельянос

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Официально: Жирона попрощалась с 7 игроками. Среди них – лучший бомбардир Кастельянос

gironafc.cat

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"Жирона" официально сообщила, что у 7 футболистов команды завершается срок действия аренды.

Речь идет о Рейньере Жезуса, Валентине Кастельяносе, Яне Коуто, Янхеле Эррера, Родриго Рикельме, Хави Эрнандесе и Иване Мартине.

Кастельянос стал лучшим бомбардиром каталонцев в сезоне Ла Лиги 2022/23. Он забил 14 голов в 37 матчах. 24-летний аргентинский форвард принадлежит американскому клубу "Нью-Йорк Сити".

В чемпионате Испании "Жирона" заняла 10-е место, набрав 49 очков.

За «красно-белых» выступает украинский футболист Виктор Цыганков. На его счету 19 матчей, 3 гола и 6 ассистов.

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В статье: Жирона Валентин Кастельянос
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Источник:
ФК Жирона

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