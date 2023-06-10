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Севилья подписала полноценный контракт с Лоиком Баде

Испания
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Игрок будет выступать за клуб до 2027 года

Севилья подписала полноценный контракт с Лоиком Баде

Фото: Getty Images

Новина українською

"Севилья" объявила о подписании полноценного контракта с защитником "Ренна" Лоиком Баде, игравшим за испанскую команду во второй половине сезона 2022/23 на правах аренды.

Клуб активировал опцию выкупа игрока. Соглашение рассчитано до июня 2027 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Напомним, Баде принадлежал "Ренну" с лета 2021 года. Первую половину сезона провел в "Ноттингем Форесте", но ни разу не выходил на поле. В составе "Севильи" забил 2 гола в 27 матчах, стал победителем Лиги Европы.

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В статье: Ренн Севилья
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