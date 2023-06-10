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Барса согласилась продать Лангле в Тоттенхэм за 6 млн
Каталонцы снизили цену, учитывая высокую зарплату Клемана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанское издание Diario Sport сообщает, что лондонский "Тоттенхэм" близок к тому, чтобы оформить трансфер Клемана Лангле.
На данный момент права на француза принадлежат каталонской "Барселоне". А сезон 2022/23 27-летний защитник провел в аренде в стане "шпор".
Английский и испанский клубы хотят оформить переход на следующей неделе.
Сначала "Барса" хотела получить за трансфер Лангле 12 млн., однако понимая высокую зарплату игрока, согласилась на предложение лондонцев в размере 6 млн. человек.
В футболке "Тоттенхэма" Клеман отыграл 35 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевых передачи.
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