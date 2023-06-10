Барса согласилась продать Лангле в Тоттенхэм за 6 млн

Испанское издание Diario Sport сообщает, что лондонский "Тоттенхэм" близок к тому, чтобы оформить трансфер Клемана Лангле.

На данный момент права на француза принадлежат каталонской "Барселоне". А сезон 2022/23 27-летний защитник провел в аренде в стане "шпор".

Английский и испанский клубы хотят оформить переход на следующей неделе.

Сначала "Барса" хотела получить за трансфер Лангле 12 млн., однако понимая высокую зарплату игрока, согласилась на предложение лондонцев в размере 6 млн. человек.

В футболке "Тоттенхэма" Клеман отыграл 35 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевых передачи.