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Барса согласилась продать Лангле в Тоттенхэм за 6 млн

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Каталонцы снизили цену, учитывая высокую зарплату Клемана

Барса согласилась продать Лангле в Тоттенхэм за 6 млн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Diario Sport сообщает, что лондонский "Тоттенхэм" близок к тому, чтобы оформить трансфер Клемана Лангле.

На данный момент права на француза принадлежат каталонской "Барселоне". А сезон 2022/23 27-летний защитник провел в аренде в стане "шпор".

Английский и испанский клубы хотят оформить переход на следующей неделе.

Сначала "Барса" хотела получить за трансфер Лангле 12 млн., однако понимая высокую зарплату игрока, согласилась на предложение лондонцев в размере 6 млн. человек.

В футболке "Тоттенхэма" Клеман отыграл 35 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевых передачи.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Клеман Лангле
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 16:50
Хоть шерсти клок..
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