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Жирона Цыганкова подпишет чемпиона Германии
Новым одноклубником Виктора станет Дейли Блинд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers
Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что "Жирона" подпишет Дейли Блинда.
33-летний защитник перейдет в испанский клуб по правам свободного агента. Сообщается, что нидерландец уже посетил тренировочную базу "Жироны".
У Дейли есть предложения из Австралии и США, но Блинд хочет именно в Ла Лигу.
Напомним, вторую половину текущего сезона Блинд провел в мюнхенской "Баварии", с которой стал чемпионом Германии.
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Источник:Mundo Deportivo
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