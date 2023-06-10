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Жирона Цыганкова подпишет чемпиона Германии

Испания
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Новым одноклубником Виктора станет Дейли Блинд

Жирона Цыганкова подпишет чемпиона Германии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers

Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что "Жирона" подпишет Дейли Блинда.

33-летний защитник перейдет в испанский клуб по правам свободного агента. Сообщается, что нидерландец уже посетил тренировочную базу "Жироны".

У Дейли есть предложения из Австралии и США, но Блинд хочет именно в Ла Лигу.

Напомним, вторую половину текущего сезона Блинд провел в мюнхенской "Баварии", с которой стал чемпионом Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Дейли Блинд Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo

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