Жирона Цыганкова подпишет чемпиона Германии

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что "Жирона" подпишет Дейли Блинда.

33-летний защитник перейдет в испанский клуб по правам свободного агента. Сообщается, что нидерландец уже посетил тренировочную базу "Жироны".

У Дейли есть предложения из Австралии и США, но Блинд хочет именно в Ла Лигу.

Напомним, вторую половину текущего сезона Блинд провел в мюнхенской "Баварии", с которой стал чемпионом Германии.