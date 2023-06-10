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Перес: Мы подпишем Мбаппе, но не в этом году
Когда Килиан станет свободным агентом?
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал возможность подписания форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"Да, но не в этом году", – заявил Перес.
Напомним, текущее соглашение 24-летнего нападающего с парижским клубом действует до конца следующего сезона.
В этой кампании Килиан провел 43 поединка, в которых записал на свой счет 41 гол и 10 результативных передач.
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Источник:Twitter
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