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Перес: Мы подпишем Мбаппе, но не в этом году

Испания
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Когда Килиан станет свободным агентом?

Перес: Мы подпишем Мбаппе, но не в этом году

Key

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал возможность подписания форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Да, но не в этом году", – заявил Перес.

Напомним, текущее соглашение 24-летнего нападающего с парижским клубом действует до конца следующего сезона.

В этой кампании Килиан провел 43 поединка, в которых записал на свой счет 41 гол и 10 результативных передач.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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