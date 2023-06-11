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Альфонсо Дэвис: Президент Барсы Бартомеу не захотел меня подписывать меня, ибо я из Канады
Очень странный поступок экс-президента каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Фланговый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис поделился информацией, что перед трансфером в мюнхенский клуб мог перейти в каталонскую "Барселону".
"Барселона" обращалась ко мне, но их президент (прим. – Бартомеу) не захотел меня подписывать. Из-за того, что я из Канады.
Я не буду врать, что это не задело мои чувства. Но эта информация появилась в СМИ, я не знаю, действительно ли их президент отказался от меня из-за этого", - сказал канадец.
Напомним, Альфонсо перешел в немецкий клуб зимой 2019 года за 14 млн евро.
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