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Анчелотти подал в суд на Эвертон спустя два года после ухода из клуба
Формулировка размыта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подал в суд на "Эвертон", сообщает The Guardian. Дело должно быть рассмотрено в коммерческом суде и касается "общих коммерческих договоров и договоренностей".
"Эвертон" не ответил на звонки журналистов, а адвокаты Анчелотти заявили, что у них нет комментариев касаемо дела.
Это стало крайним штрихом в финансовых проблемах "ирисок" в последнее время. Напомним, что клуб взял кредит на окончательное обновление стадиона, которое тянется уже несколько лет. При этом владелец клуба собирается продать 94% акций, чтобы завлечь инвестиции и не потратить собственные средства на стадион.
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