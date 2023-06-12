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Анчелотти подал в суд на Эвертон спустя два года после ухода из клуба

Испания
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Анчелотти подал в суд на Эвертон спустя два года после ухода из клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подал в суд на "Эвертон", сообщает The Guardian. Дело должно быть рассмотрено в коммерческом суде и касается "общих коммерческих договоров и договоренностей".

"Эвертон" не ответил на звонки журналистов, а адвокаты Анчелотти заявили, что у них нет комментариев касаемо дела.

Это стало крайним штрихом в финансовых проблемах "ирисок" в последнее время. Напомним, что клуб взял кредит на окончательное обновление стадиона, которое тянется уже несколько лет. При этом владелец клуба собирается продать 94% акций, чтобы завлечь инвестиции и не потратить собственные средства на стадион.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
theguardian.com

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