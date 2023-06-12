Барселона подписывает сенегальца из второй лиги Хорватии. В клубе видят в 18-летнем защитнике будущую звезду

"Барселона" подпишет центрального защитника "Кустошии", клуба из второго дивизиона Хорватии. За сенегальца 2004-го года рождения придется заплатить 5 миллионов евро.

Сообщается, что футболистом интересовались в "Боруссии" Дортмунд и "Челси", но "Барса" опередила конкурентов. В клубе видят в защитнике будущую звезду и готовы идти на относительный риск с его трансфером.

В этом сезоне Микаил провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Защитник также выступал за сборную Сенегала U-17, он провел за национальную команду 10 матчей.