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Барселона подписывает сенегальца из второй лиги Хорватии. В клубе видят в 18-летнем защитнике будущую звезду

Испания
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Подписание на перспективу

Барселона подписывает сенегальца из второй лиги Хорватии. В клубе видят в 18-летнем защитнике будущую звезду

Фото: Fabrizio Romano

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"Барселона" подпишет центрального защитника "Кустошии", клуба из второго дивизиона Хорватии. За сенегальца 2004-го года рождения придется заплатить 5 миллионов евро.

Сообщается, что футболистом интересовались в "Боруссии" Дортмунд и "Челси", но "Барса" опередила конкурентов. В клубе видят в защитнике будущую звезду и готовы идти на относительный риск с его трансфером.

В этом сезоне Микаил провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Защитник также выступал за сборную Сенегала U-17, он провел за национальную команду 10 матчей.

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В статье: Барселона
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