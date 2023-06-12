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Амрабат – приоритетная цель для Барсы на будущее лето

Испания
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За марокканца придется заплатить несколько десятков миллионов

Амрабат – приоритетная цель для Барсы на будущее лето

Фото: AS

Новина українською

"Барселона" рассценивает Софьяна Амрабата как главную трансферную цель на будущее лето. За 26-летнего полузащитника "Фиорентины" придется заплатить не менее 30 миллионов евро.

Сам Амрабат также хочет перейти в "Барселону".

Софьян скорее всего станет заменой Серджи Бускетсу, который покинул команду по завершению сезона. Также в клубе подписывают Илкая Гюндогана, которому Хави обещает место в основе.

В этом сезоне Амрабат провел 49 матчей за "Фиорентину" и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона Фиорентина (Флоренция) Софиян Амрабат
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Источник:
corrieredellosport.it

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