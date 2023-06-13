  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Netflix выпустит в 2025-м документальный фильм о Винисиусе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Netflix выпустит в 2025-м документальный фильм о Винисиусе

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Стриминговый сервис опубликовал тизер

Netflix выпустит в 2025-м документальный фильм о Винисиусе

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стриминговый гигант Netflix опубликовал тизер документального фильма о нападающем мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре. Выход ленты запланирован на 2025-й год.

"Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год", – написал футболист в соцсетях.

Напомним, что Винисиус стал лучшим игроком сезона в мадридском "Реале". В прошлом году он попал в топ-10 номинантов на Золотой мяч.

Футболист провел в этом сезоне 55 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. CIES Football Observatory считает Винисиуса самым дорогим футболистом в мире, с учетом того, что до конца его контракта с клубом будет 3+ года. На даный момент сделка Винни с "Реалом" истекает летом 2024-го.

По теме
yellow-arrow
Реал готов купить Мбаппе уже этим летом
yellow-arrow
Реал хочет включить полузащитника в сделку по Мбаппе. Игрок провел всего сезон в клубе
yellow-arrow
Позиция ПСЖ по Мбаппе остается неизменной: продление контракта или уход
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Netflix
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде