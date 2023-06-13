Netflix выпустит в 2025-м документальный фильм о Винисиусе

Стриминговый гигант Netflix опубликовал тизер документального фильма о нападающем мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре. Выход ленты запланирован на 2025-й год.

"Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год", – написал футболист в соцсетях.

Напомним, что Винисиус стал лучшим игроком сезона в мадридском "Реале". В прошлом году он попал в топ-10 номинантов на Золотой мяч.

Футболист провел в этом сезоне 55 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. CIES Football Observatory считает Винисиуса самым дорогим футболистом в мире, с учетом того, что до конца его контракта с клубом будет 3+ года. На даный момент сделка Винни с "Реалом" истекает летом 2024-го.