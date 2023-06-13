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Netflix выпустит в 2025-м документальный фильм о Винисиусе
Стриминговый сервис опубликовал тизер
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стриминговый гигант Netflix опубликовал тизер документального фильма о нападающем мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре. Выход ленты запланирован на 2025-й год.
"Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год", – написал футболист в соцсетях.
Напомним, что Винисиус стал лучшим игроком сезона в мадридском "Реале". В прошлом году он попал в топ-10 номинантов на Золотой мяч.
Футболист провел в этом сезоне 55 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. CIES Football Observatory считает Винисиуса самым дорогим футболистом в мире, с учетом того, что до конца его контракта с клубом будет 3+ года. На даный момент сделка Винни с "Реалом" истекает летом 2024-го.
⚽️ Últimas noticias ⚽️ En 2025 llega el documental sobre Vini Jr, uno de los nombres más grandes del fútbol mundial. pic.twitter.com/TD51Gk58Jt— Netflix España (@NetflixES) June 13, 2023
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