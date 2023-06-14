В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский "Реал" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Комплект от немецкой компании Adidas выполнен в традиционном для клуба белом цвете. Экипировка дополнена темно-синими и золотыми полосами. В области шеи вышита фраза "¡Hala Madrid!".

Вратарская форма имеет салатово-черный цвет.

По итогам сезона-2022/23 подопечные Карло Анчелотти финишировали на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.