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В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон
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Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.
Комплект от немецкой компании Adidas выполнен в традиционном для клуба белом цвете. Экипировка дополнена темно-синими и золотыми полосами. В области шеи вышита фраза "¡Hala Madrid!".
Вратарская форма имеет салатово-черный цвет.
По итогам сезона-2022/23 подопечные Карло Анчелотти финишировали на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
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Источник:realmadrid.com
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
14.06.2023 в 12:59
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hrdhrd (Украина)
14.06.2023 в 12:54
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