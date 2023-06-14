  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон

Испания
(1 голосов)

Как вам?

В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Мадридский "Реал" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Комплект от немецкой компании Adidas выполнен в традиционном для клуба белом цвете. Экипировка дополнена темно-синими и золотыми полосами. В области шеи вышита фраза "¡Hala Madrid!".

Вратарская форма имеет салатово-черный цвет.

По итогам сезона-2022/23 подопечные Карло Анчелотти финишировали на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Читайте такжеРеал готов отдать за Килиана до 200 миллионов евро этим летом, но Пересу нужны гарантии
В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон - изображение 1В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон - изображение 2В Реале показали домашнюю форму на следующий сезон - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Мадридский Реал официально объявил о трансфере игрока сборной Англии
yellow-arrow
Реал готов отдать за Килиана до 200 миллионов евро этим летом, но Пересу нужны гарантии
yellow-arrow
Netflix выпустит в 2025-м документальный фильм о Винисиусе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
realmadrid.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.06.2023 в 12:59
Ооо, да это шо-то новенькое!
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
14.06.2023 в 12:54
Отличная форма, современное переосмысление формы Мадрида конца 90-х. До комплектов 11/12 и 19/20 наверное не дотягивает, но тоже крутая
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде