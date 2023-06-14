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Мадридский Реал официально объявил о трансфере игрока сборной Англии
Хавбек подписал долгосрочное соглашение
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" официально объявил о подписании уже экс-полузащитника "Боруссии" Дотртмунд Джуда Беллингема. 19-летний хавбек поставил подпись под контрактом с мадридским клубом до лета 2029-го.
Сообщалось, что сливочные заплатят за футболиста 103 миллиона евро+бонусы.
Также была информация, что по долгосрочному соглашению англичанин будет получать около 10 миллионов евро в год. Полузащитнику сборной Англии предлагали больше в "Манчестер Сити", но он отказался, так как хотел перейти именно в "Реал".
Напомним, что Беллнгем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Джуд провел за "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.
???? @BellinghamJude— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
???? #HeyJude pic.twitter.com/jluhr0SJdv
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