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Мадридский Реал официально объявил о трансфере игрока сборной Англии

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек подписал долгосрочное соглашение

Мадридский Реал официально объявил о трансфере игрока сборной Англии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" официально объявил о подписании уже экс-полузащитника "Боруссии" Дотртмунд Джуда Беллингема. 19-летний хавбек поставил подпись под контрактом с мадридским клубом до лета 2029-го.

Сообщалось, что сливочные заплатят за футболиста 103 миллиона евро+бонусы.

Также была информация, что по долгосрочному соглашению англичанин будет получать около 10 миллионов евро в год. Полузащитнику сборной Англии предлагали больше в "Манчестер Сити", но он отказался, так как хотел перейти именно в "Реал".

Напомним, что Беллнгем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Джуд провел за "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
14.06.2023 в 14:55
Топчик. Кращий гравець в англійців і ще дуже молодий
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0
0
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hrdhrd (Украина)
14.06.2023 в 13:39
Наконец-то объявили. В принципе, даже если Модрич поедет в Саудовскую Аравию, за его позицию можно не переживать. Джуд Беллингем это уже сейчас один из лучших полузащитников мира в свои 19 лет. Осталась еще позиция Бензема, и похоже, туда придет Тот, кого нельзя называть
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+2
-1
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Romantíco777 (Alicante)
14.06.2023 в 13:56
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0
-1

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