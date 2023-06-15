Барселона представила новую домашнюю форму

Ну вот всё хорошо, мне нравится, старая давно забытая классика. Ну вот только нах.уя здесь эти дурацкие волны по краям, как оторочка на женских трусах ? пздц блъ.. Хотя впрочем издалека не видно. А эмблема клуба... Шо это за белый ромбик в неё впиз@юхали, выглядит как потёртая. Хотя впрочем издалека не видно. )) По крайней мере лучше, чем шашечки, ромбики, кресты и трусы, как у клоунов. Nike! Ми вас завжди дивуєм!