  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона представила новую домашнюю форму
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона представила новую домашнюю форму

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Новый комплект отдает дань уважения женской команде

Барселона представила новую домашнюю форму

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" показала домашнюю форму на следующий сезон. Техническим спонсором каталонцев остается Nike.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах. На форме присутствуют вертикальные полосы. Главная особенность комплекта - на эмблеме нанесён полупрозрачный ромб, отдающий дань уважения женской команде 1970 года.

На футболке также изображен логотип партнера "Барселоны" - компании Spotify.

Читайте такжеПике сыграет в благотворительном матче ради Украины
Барселона представила новую домашнюю форму - изображение 1Барселона представила новую домашнюю форму - изображение 2Барселона представила новую домашнюю форму - изображение 3

По теме
yellow-arrow
Гюндоган не ответил Барселоне в обусловленные сроки. У немца есть несколько предложений
yellow-arrow
В случае ухода Мбаппе, ПСЖ может подписать Гризманна. В его контракте прописаны отступные
yellow-arrow
Беллингем о Боруссии Дортмунд: Пришел мальчиком и ухожу мужчиной. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.06.2023 в 14:37
У Барсы форма насыщенная цветами, глаз радуется, чего не скажешь например о форме мадридской помойки. У ним она всегда цвета спермы.
Ответить
0
0
avatar
Опанасович (Ковалівка)
15.06.2023 в 14:22
ромб на емблемі типу жіноча вагіна як символічно
Ответить
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.06.2023 в 14:19
Как всегда, очень красивая!!!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.06.2023 в 13:51
Трусы и гетры покажите!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.06.2023 в 13:49
Ну вот всё хорошо, мне нравится, старая давно забытая классика. Ну вот только нах.уя здесь эти дурацкие волны по краям, как оторочка на женских трусах ? пздц блъ.. Хотя впрочем издалека не видно. А эмблема клуба... Шо это за белый ромбик в неё впиз@юхали, выглядит как потёртая. Хотя впрочем издалека не видно. )) По крайней мере лучше, чем шашечки, ромбики, кресты и трусы, как у клоунов. Nike! Ми вас завжди дивуєм!
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.06.2023 в 14:23
Что-то писали за белый ромб. Вроде что-то в честь женской команды, не помню. Не придал значения той новости.)
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
15.06.2023 в 13:47
Леванте
Ответить
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде