Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона представила новую домашнюю форму
Новый комплект отдает дань уважения женской команде
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" показала домашнюю форму на следующий сезон. Техническим спонсором каталонцев остается Nike.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах. На форме присутствуют вертикальные полосы. Главная особенность комплекта - на эмблеме нанесён полупрозрачный ромб, отдающий дань уважения женской команде 1970 года.
На футболке также изображен логотип партнера "Барселоны" - компании Spotify.
Читайте такжеПике сыграет в благотворительном матче ради Украины
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за подрыва Каховской ГЭС. Владелец ФК получает большие убытки
- Ночная атака россиян по Украине: есть прилет ракет, шахеды все уничтожены
- Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ
- Реал хочет включить полузащитника в сделку по Мбаппе. Игрок провел всего сезон в клубе
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.06.2023 в 14:37
Ответить
0
0
Опанасович (Ковалівка)
15.06.2023 в 14:22
Ответить
0
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.06.2023 в 14:19
Ответить
+1
0
Барселиниуc (землянин)
15.06.2023 в 13:51
Ответить
+1
0
Барселиниуc (землянин)
15.06.2023 в 13:49
Ответить
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.06.2023 в 14:23
Ответить
0
0
hrdhrd (Украина)
15.06.2023 в 13:47
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн