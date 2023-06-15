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Реал представил Беллингема – стал известен игровой номер новичка
Джуд взял номер легендарного Зидана
Фото: realmadrid.com
Сегодня, 15 июня, полузащитник Джуд Беллингем был представлен в качестве нового игрока мадридского "Реала".
19-летний хавбек сборной Агглии выбрал футболку с пятым номером на спине. Ранее под "пятеркой" в Мадриде играли Зинедин Зидан, Фернандо Йерро, Рафаэль Варан, Фабио Каннаваро и другие.
Беллингем подписал со "сливочными" контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Сообщалось, что испанский гранд заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер талантливого футболиста 103 миллиона евро+бонусы.
5️⃣ @BellinghamJude 5️⃣#HeyJude pic.twitter.com/W37geUYWIc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023
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