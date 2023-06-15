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Реал представил Беллингема – стал известен игровой номер новичка

Испания
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Джуд взял номер легендарного Зидана

Реал представил Беллингема – стал известен игровой номер новичка

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Сегодня, 15 июня, полузащитник Джуд Беллингем был представлен в качестве нового игрока мадридского "Реала".

19-летний хавбек сборной Агглии выбрал футболку с пятым номером на спине. Ранее под "пятеркой" в Мадриде играли Зинедин Зидан, Фернандо Йерро, Рафаэль Варан, Фабио Каннаваро и другие.

Беллингем подписал со "сливочными" контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Сообщалось, что испанский гранд заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер талантливого футболиста 103 миллиона евро+бонусы.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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