Реал представил Беллингема – стал известен игровой номер новичка

Сегодня, 15 июня, полузащитник Джуд Беллингем был представлен в качестве нового игрока мадридского "Реала".

19-летний хавбек сборной Агглии выбрал футболку с пятым номером на спине. Ранее под "пятеркой" в Мадриде играли Зинедин Зидан, Фернандо Йерро, Рафаэль Варан, Фабио Каннаваро и другие.

Беллингем подписал со "сливочными" контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Сообщалось, что испанский гранд заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер талантливого футболиста 103 миллиона евро+бонусы.