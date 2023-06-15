ФИФА создает специальный комитет по борьбе с расизмом. Его возглавит Винисиус

ФИФА создаст специальный комитет по борьбе с расизмом. Футболисты, из которых будет состоять орган, предложат более строгие наказания за дискриминацию в футболе.

Комитет возглавит Винисиус. Его попросил главенствовать в органе сам глава УЕФА Джанни Инфантино.

"Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно.

Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены всеми футбольными властями по всему миру.

Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом", – сказал Инфантино.

Напомним, что в конце мая Винисиус пострадал от расизма со стороны фанатов "Валенсии". Болельщики выкрикивали оскорбительные расистские кричалки до и во время матча. В концовке встречи футболист также подрался с игроком "летучих мышей", который схватил его сзади за шею.