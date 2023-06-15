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Тебас: У Реала есть возможность подписать Мбаппе этим летом
Хорошие новости для болельщиков "Реала"
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о Килиане Мбаппе и "Реале". Он заявил, что Мадрид может позволить себе подписание Килиана этим летом.
"Если вы спросите меня как болельщика, я считаю, что Килиан покинет "ПСЖ" этим летом.
У "Реала" есть возможность оформить его подписание", – заявил президент испанского чемпионата.
Отметим, что Тебас скорее всего отвечал с точки зрения финансового фэйр-плей. Ранее в этом году он регулярно комментировал ситуацию вокруг "Барселоны" и возвращения Лионеля Месси.
Напомним, что "Реал" этим летом уже подписал Джуда Беллингема за 103 миллиона евро. Также в сделке прописана бонусная часть.
???? Se juega #LaLigaPromises en La Cerámica… y allí ha hablado @Tebasjavier de Mbappé, el Madrid y Messi— MARCA (@marca) June 15, 2023
???? “Si me preguntas como aficionado, yo creo que Kylian saldrá del PSG esta temporada porque…”
???? “El Real Madrid tiene capacidad para hacerlo”
???? @Rafa9Mainez pic.twitter.com/wd0sFgBPjT
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