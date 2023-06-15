Тебас: У Реала есть возможность подписать Мбаппе этим летом

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о Килиане Мбаппе и "Реале". Он заявил, что Мадрид может позволить себе подписание Килиана этим летом.

"Если вы спросите меня как болельщика, я считаю, что Килиан покинет "ПСЖ" этим летом.

У "Реала" есть возможность оформить его подписание", – заявил президент испанского чемпионата.

Отметим, что Тебас скорее всего отвечал с точки зрения финансового фэйр-плей. Ранее в этом году он регулярно комментировал ситуацию вокруг "Барселоны" и возвращения Лионеля Месси.

Напомним, что "Реал" этим летом уже подписал Джуда Беллингема за 103 миллиона евро. Также в сделке прописана бонусная часть.