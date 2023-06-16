Барселона может продать 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы

"Барселона" может воспользоваться частными инвестициями, чтобы решить финансовые проблемы. В клубе рассматривают продажу 49% акций.

Чтобы найти покупателя президент клуба Жоан Лапорта летал в Саудовскую Аравию и Катар.

"Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово. "Барса" рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная", – сообщил Альварес.

Сейчас "Барселона" подностью принадлежит сосьес - членам клуба и не является коммерческой организацией.