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Барселона может продать 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы

Испания
(1 голосов)

Лапорта летал в Саудовскую Аравию и Катар искать инвесторов

Барселона может продать 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

"Барселона" может воспользоваться частными инвестициями, чтобы решить финансовые проблемы. В клубе рассматривают продажу 49% акций.

Чтобы найти покупателя президент клуба Жоан Лапорта летал в Саудовскую Аравию и Катар.

"Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.

"Барса" рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная", – сообщил Альварес.

Сейчас "Барселона" подностью принадлежит сосьес - членам клуба и не является коммерческой организацией.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (4)
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Скачков Леонід (Рівне)
16.06.2023 в 17:43
Суркіс! Дибарсамо!
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0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.06.2023 в 17:18
Аль-Барсаль?
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.06.2023 в 18:39
Доигрались. Без денег конкурентно способным не станешь, а если в долгах, так и говорить не о чем
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0
0
oda1979 (Запорожье)
16.06.2023 в 17:15
Шлемазлы снова будут сами себе продавать?
Ответить
0
-2

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