Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может продать 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы
Лапорта летал в Саудовскую Аравию и Катар искать инвесторов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Барселона" может воспользоваться частными инвестициями, чтобы решить финансовые проблемы. В клубе рассматривают продажу 49% акций.
Чтобы найти покупателя президент клуба Жоан Лапорта летал в Саудовскую Аравию и Катар.
"Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.
"Барса" рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная", – сообщил Альварес.
Сейчас "Барселона" подностью принадлежит сосьес - членам клуба и не является коммерческой организацией.
????EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez ????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2023
‼️"El BARÇA se está planteando un MODELO MIXTO de PROPIEDAD"
????"LAPORTA se ha REUNIDO con varios INVERSORES en CATAR". #ChiringuitoLaporta pic.twitter.com/dA3fSe44B3
Популярное сейчас
- Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Павелко дал комментарий после свого ареста
- Реал хочет включить полузащитника в сделку по Мбаппе. Игрок провел всего сезон в клубе
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО