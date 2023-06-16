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Реал интересуется молодым нападающим Боруссии Дортмунд. Трансфер может обойтись в 80 миллионов евро
Альтернатива Кейну
Фото: BVB
"Реал" Мадрид рассматривает возможность подписания молодого нападающего "Боруссии" Дортмунд Карима Адейеми. Немецкий клуб готов рассмотреть предложение о продаже начиная с 80 миллионов евро.
"Реал" уже связался с представителями футболиста и наладил контакт. В клубе ищут быстрого нападающего, а Карим отвечает этому показателю. Адейеми побил рекорд скорости в Бундеслиге в минувшем сезоне, разогнавшись до 36,7 км/час.
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет подписать Харри Кейна, чуть позже началась история с Килианом Мбаппе, который отверг предложение продления контракта "ПСЖ".
Адейеми провел за "Боруссию" Дортмунд в этом сезоне 32 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Портал оценивает потенциальный трансфер 21-летнего немца в 35 миллионов евро.
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