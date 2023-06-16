Официально: Мончи - новый спортивный директор Астон Виллы. С ним Севилья выиграла все свои Лиги Европы

"Астон Вилла" объявила о назначении Рамона Мончи новым спортивным директором клуба. Специалист возглавит команду в июле, после того как получит разрешение на работу в Англии.

Мончи был спортивным директором "Севильи" с начала двухтысячных. При нем испанский клуб завоевал все 7 трофеев Лиги Европы.

Отметим, что "Астон Вилла" строит новый проект вокруг Уная Эмери. С этим специалистом "Севилья" также исела успех в Европе при Мончи.

Ранее сообщалось, что "Севилья" хотела назначить спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани. Пообщавшись с руководством специалист решил остаться в клубе.