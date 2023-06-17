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Модрич отклонил предложение Аль-Хилаля, который был готов заплатить 200 миллионов евро за три года
Игрок твердо решил остаться в Мадриде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Реала" Лука Модрич отказался от многомиллионного предложения саудовского "Аль-Хилаля".
Сообщается, что азиатский клуб предлагал 37-летнему хорвату 200 млн евро за 3 года, но футболист сделал выбор в пользу "сливочных".
Ранее стало известно, что Лука согласился на предложение продления контракта с "Реалом", не зная ее подробностей. Футболист выступает за мадридскую команду с августа 2012, за это время приняв участие в 488 матчах.
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