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Модрич отклонил предложение Аль-Хилаля, который был готов заплатить 200 миллионов евро за три года

Испания
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Игрок твердо решил остаться в Мадриде

Модрич отклонил предложение Аль-Хилаля, который был готов заплатить 200 миллионов евро за три года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Реала" Лука Модрич отказался от многомиллионного предложения саудовского "Аль-Хилаля".

Сообщается, что азиатский клуб предлагал 37-летнему хорвату 200 млн евро за 3 года, но футболист сделал выбор в пользу "сливочных".

Ранее стало известно, что Лука согласился на предложение продления контракта с "Реалом", не зная ее подробностей. Футболист выступает за мадридскую команду с августа 2012, за это время приняв участие в 488 матчах.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Madrid Zone

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