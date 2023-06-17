Модрич отклонил предложение Аль-Хилаля, который был готов заплатить 200 миллионов евро за три года

Опорный полузащитник "Реала" Лука Модрич отказался от многомиллионного предложения саудовского "Аль-Хилаля".

Сообщается, что азиатский клуб предлагал 37-летнему хорвату 200 млн евро за 3 года, но футболист сделал выбор в пользу "сливочных".

Ранее стало известно, что Лука согласился на предложение продления контракта с "Реалом", не зная ее подробностей. Футболист выступает за мадридскую команду с августа 2012, за это время приняв участие в 488 матчах.