Перес хочет сделать Зидана советником в Реале, чтобы подписать Мбаппе

Испанское издание As сообщает, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может предложить работу Зинедина Зидану в клубе.

По информации источника, босс "сливочных" хочет пригласить француза на одну из должностей в структуре мадридцев. Таким образом, Перес планирует облегчить процесс трансфера форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в испанскую команду. В частности, отмечается, что Зизу может стать советником в "Реале".

Ранее Зинедин уже помогал руководству мадридского клуба в трансферах Чуамэни, Камавинги и Беллингема. При этом Зидан занимался этой работой, не являясь официально трудоустроенным в клубе.