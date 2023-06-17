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Перес хочет сделать Зидана советником в Реале, чтобы подписать Мбаппе
Флорентино ищет методы для облегчения трансфера Килиана
Фото: CricketSoccer
Испанское издание As сообщает, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может предложить работу Зинедина Зидану в клубе.
По информации источника, босс "сливочных" хочет пригласить француза на одну из должностей в структуре мадридцев. Таким образом, Перес планирует облегчить процесс трансфера форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в испанскую команду. В частности, отмечается, что Зизу может стать советником в "Реале".
Ранее Зинедин уже помогал руководству мадридского клуба в трансферах Чуамэни, Камавинги и Беллингема. При этом Зидан занимался этой работой, не являясь официально трудоустроенным в клубе.
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