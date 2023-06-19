Барселона обнаружила 35 миллионов евро на переход 18-летнего бразильца. Детали трансфера

"Барселона" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере 18-летнего нападающего Викторе Роке. Бразилец подпишет контракт с клубом до лета 2028-го.

При этом в клубе нашли 35 миллионов евро на переход нападающего. Более того – сумма может вырасти до 45 миллионов с учетом разнообразцых бонусов.

Если финансовое положение клуба будет затруднительным, переход может не состоятся или отложиться на определенное время. Так как для "Барсы" сейчас приоритетна регистрация ряда футболистов для выступлений в Ла Лиге.

В этом сезоне Роке провел 25 матчей за "Атлетико Паранаэнсе", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.