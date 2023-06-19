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Барселона обнаружила 35 миллионов евро на переход 18-летнего бразильца. Детали трансфера

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Скорее всего будет сменщиком Роберта в следующем сезоне

Барселона обнаружила 35 миллионов евро на переход 18-летнего бразильца. Детали трансфера

Фото: Getty Images

Новина українською

"Барселона" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере 18-летнего нападающего Викторе Роке. Бразилец подпишет контракт с клубом до лета 2028-го.

При этом в клубе нашли 35 миллионов евро на переход нападающего. Более того – сумма может вырасти до 45 миллионов с учетом разнообразцых бонусов.

Если финансовое положение клуба будет затруднительным, переход может не состоятся или отложиться на определенное время. Так как для "Барсы" сейчас приоритетна регистрация ряда футболистов для выступлений в Ла Лиге.

В этом сезоне Роке провел 25 матчей за "Атлетико Паранаэнсе", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.

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В статье: Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
19.06.2023 в 18:47
Барселона обнаружила 35 миллионов евро "Я шла, шла и пирожок нашла..."
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Барселиниуc (землянин)
19.06.2023 в 18:17
Ну такое.. будем посмотреть.
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