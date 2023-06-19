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Официально: Барселона подписала 18-летнего африканского защитника из второй хорватской лиги. Отступные – 400 млн. евро

Испания
(1 голосов)

Контракт до лета 2027-го

Официально: Барселона подписала 18-летнего африканского защитника из второй хорватской лиги. Отступные – 400 млн. евро

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" объявила о подписании 18-летнего сенегальца из "Кустошии", которая выступает во второй лиге Хорватии, Микаила Файе. Защитник будет выступать за резервную команду "Барса Атлетик".

Стороны подписали контракт до лета 2027-го, а сумма отступных составит 400 миллионов евро. Сообщается, что футболист прошел медобследование и посетил все инфраструктурные объекты.

В этом сезоне Микаил провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Защитник также выступал за сборную Сенегала U-17, он провел за национальную команду 10 матчей.

Футболистом интересовались в "Челси" и "Боруссии" Дортмунд, но он выбрал "Барселону".

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В статье: Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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19.06.2023 в 18:36
400 мільйонів євро? Хто з глузду з'їхав - Барса чи ua-football?
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